Fast 50 Jahre lang interessierte ihn das Trompetespielen nicht mehr, seit einem Jahr hat Gerhard Kraußnig die Freude daran aber wiedergefunden. Kraußnig, der als Schüler einige Jahre bei der Veldener Jugendkapelle unter Leopold Meschnig als Trompeter spielte, erlebt jetzt „seinen zweiten Frühling“, wie er sagt.

Doch bevor es so weit war, musste das Instrument erst am Dachboden gesucht werden. Tagelang war er dabei, um seine Trompete wieder auf Hochglanz zu polieren. Jetzt zeigt er sich stolz, dass er die Freude am Spielen wiedergefunden hat.

Beim Plaudern auf die Idee gekommen

Als im letzten Jahr nach der Fronleichnamsprozession eine Runde zusammensaß, wurde über Musik geplaudert. Pfarrkirchenrat Obmann Robert Letter hatte die Idee eine Musikgruppe auf die Beine zu stellen und wenigstens bis zum nächsten Jahr ein paar Musikstücke einzustudieren, um die Prozession von Rosegg musikalisch mitzugestalten.

Kraußnig war sofort mit im Boot: „Gesagt, getan. Wir setzten uns nochmals zusammen und begannen im November vergangenen Jahres mit den Proben. Mit Alex Schuster, Robert Letter, Andrea Matitz, Sophie Valentinic und meiner Wenigkeit war die ‚Rosegger Bläser-Gruppe‘ geboren. Das lief so gut, dass wir schon zu Weihnachten das erste Mal beim Adventkonzert und der Christmette in der Kirche dabei waren und selbstverständlich auch zu Fronleichnam.“

Es funktioniert auch jetzt noch, jede Woche wird einmal abwechselnd bei den Musikanten zu Hause geprobt und anschließend auch diskutiert. Auch Alex Schuster betont: „Profis werden wir sicher keine mehr, aber für die Messen in der Kirche und für private Gesellschaften ist es eine Aufwertung, wenn wir auftreten.“