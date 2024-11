„The Golden 20ies“, „Check in, check out“ und „Tausendundeine Nacht“. Mit diesen vielversprechenden Mottos legen sich die Villacher Ballkomitees für die heurige Ballsaison kräftig ins Zeug. Die geplanten Maturabälle sollen die Schulzeit würdig abrunden.

Gestartet wird in Velden

Den ersten Ball der Saison veranstaltet die International School Carinthia (ISC) in Velden. Am 15. November wird ins Casineum geladen, das Motto lautet „The Golden 20ies-A little party never killed nobody“, perfekt also für glamouröse Outfits und Charleston-Stimmung. Der Dresscode orientiert sich am Thema, Tickets für den Ball sind an der Schule oder via Instagram (isc_ball2025) erhältlich und kosten 25 Euro.

Darauf folgt am 23. November der Ball des CHS Villach. Unter dem Motto „Check in – Check out – Zeit für den Abflug!“ wird ins Congress Center in Villach (CCV) geladen. Schon wie im vergangenen Jahr, gelten auch heuer Bekleidungsvorschriften: „Wählen Sie einen gedeckten Anzug oder Smoking sowie ein mindestens knielanges Cocktailkleid oder ein elegantes Outfit“, heißt es in einem Instagram-Posting. Sneakers werden auch heuer nicht gestattet sein. Die Diskussion endete im vergangenen Jahr emotional, nachdem es Kritik an den strengen Kontrollen gegeben hat. Dem Andrang tat dies keinen Abbruch, der Ball ist komplett ausverkauft.

Weiter geht's im neuen Jahr

Alle weiteren Schulbälle finden 2025 statt. Die Handelsakademie (HAK) Villach feiert am 8. Feber im Casineum in Velden, am 25. April findet der Ball der Lebenshilfe Kärnten ebendort statt. Traditionell im Sommer, am 6. Juni, feiert die Kärntner Tourismusschule (KTS) ihren Ball. Dieser findet wieder im CCV statt. Der voraussichtlich letzte Ball der Saison wird der Ball des St. Martiner Gymnasiums am 21. Juni sein. Die Termine für die Bälle des Peraugymnasiums und der HTL stehen noch nicht fest.