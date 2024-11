Die Tiertafel Kärnten ist eine wichtige Anlaufstelle für einkommensschwache Tierhalter, die durch plötzliche finanzielle Notlagen in Schwierigkeiten geraten sind. Monatlich unterstützt der Verein „Tiertafel Kärnten Katzplatz SoMa e.V.“ über 125 Haushalte in ganz Kärnten und bittet daher um Futter- und Geldspenden für die kommenden Ausgabetermine am 16. November und 21. Dezember in der Klagenfurter Straße 42 in Villach zwischen 12 und 16 Uhr.