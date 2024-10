Der Villacher Raphael Merlin (31) zeigte vergangene Woche bei „The Voice of Germany“, dass er nicht nur das Publikum im Saal, sondern auch die Jury mit seiner Stimme überzeugen kann. Am heutigen Donnerstag, dem 24. Oktober, geht sein Weg bei der Musikcastingshow in die zweite Runde. In der „Battle-Phase“, wo zwei bis drei Talente miteinander beziehungsweise gegeneinander singen, entscheidet sich der weitere Verbleib des Villachers. Merlin konnte sich mit der Songauswahl einen Kindheitstraum erfüllen.