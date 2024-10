Auf der Online-Plattform „willhaben.at“ wird aktuell eine Gewerbeimmobilie in Villach zum Kauf angeboten. Gesucht wird ein „Top Gastronom“ für ein „Spitzenrestaurant samt Gastgarten“, wie es heißt. Kaufpreis: 95.000 Euro. Das 142 Quadratmeter große Restaurant ist eines von drei Lokalen, die Carmine Amendola derzeit in der Stadt betreibt. Außerdem bewirtschaftet er eine Pizzeria beim LKH und ein Lokal in der Widmanngasse.