Unter dem Motto „Wintersport trifft Innenstadt“ lädt das Organisationskomitee des Damen Skisprung-Weltcups gemeinsam mit dem Stadtmarketing Villach, der Villacher Alpenarena sowie den Vereinen SV Achomitz/Zahomc, ASKÖ Landskron, SV Villach, SG Klagenfurt und dem Landesskiverband Kärnten zum Skispringen und Langlaufen am Rathausplatz.

Groß und Klein haben am 19. Oktober die Chance, eine Kinder-Skisprung-Mattenschanze, einen Ski-Simulator und einen rund 50 Meter langen Langlauf-Teppich zu testen. Es wird gemunkelt, dass man auf der Kunststoffmischung wie auf echtem Schnee gleitet. Wer dies kostenlos testen möchte, kann am Samstag auch gleich mehreren Staffel-Teams der Kärntner Wintersportvereine bei einem Wettkampf in der ungewöhnlichen Location zusehen.

Vor Ort wird es auch die Möglichkeit geben, Langlauf-Saisonkarten der Alpen Arena zu erwerben und die ASKÖ Landskron wird die neuesten Bretter und alles Wissenswerte über den Langlaufsport präsentieren.