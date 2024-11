Peter Wiernsperger aus Villach ist ein begeisterter Literaturfan. Noch lange vor der Corona-Pandemie war er Teil eines Buchclubs, der sich regelmäßig in der Café und Konditorei Bernold in der Villacher Innenstadt getroffen hat. Leider löste sich die Gruppe auf und seitdem fehlt Wiernsperger etwas - „Es ist etwas ganz anderes, ob man ein Buch für sich alleine liest oder sich nach der Lektüre in einer Gruppe darüber austauscht“, erklärt er.