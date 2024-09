Als Marco Stagni sein „Miramare“ in der Italiener Straße in Villach vor zehn Jahren eröffnete, wusste er nicht, wie groß die Anzahl an „Fischfans“ in Villach zu sein scheint. Seither gilt das aber mehr als bewiesen. „Calamari können wir nie genug haben und auch Branzino darf nicht fehlen“, sagt der 39-Jährige rund um sein erstes rundes Firmenjubiläum. Der Blick auf zehn Jahre in Villach lässt den 39-Jährigen eine erfreuliche Bilanz ziehen. „Die ersten drei Jahre waren schwierig, seither haben wir unsere fixen Kundinnen und sind auch zu Mittag jeden Tag voll“, sagt Stagni, der das Lokal mit seiner Frau Sara und mithilfe seiner Mutter führt.