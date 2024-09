Mit rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist sie der Höhepunkt der European Bike Week: Die Harley Parade, die für gewöhnlich vom Faaker See durch die Villacher Innenstadt zum Ossiacher See führt. Die etablierte Route wurde heuer allerdings um rund 30 Kilometer abgespeckt. Eine Maßnahme, die beim Großteil der Biker laut Veranstalter gut angekommen sein soll, die am Ossiacher See aber auch Bedauern auslöst.