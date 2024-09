Die Villacher Bürgergarde feiert in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum ihrer Neugründung. Ihre Wurzeln reichen bis ins Jahr 1552 zurück, als sie als „Stadtguardia“ zum Schutz von Kaiser Karl V. gegründet wurde, der auf seiner Flucht vor Moritz von Sachsen in Villach Zuflucht fand. Die Bürgergarde entwickelte sich über die Jahrhunderte weiter und war zeitweise eine wichtige Institution in der Stadt, sowohl zum Schutz als auch zur Feier von religiösen und kaiserlichen Anlässen.