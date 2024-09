Happy End im Fall „Mirami“. Das geliebte Stofftier des 2-jährigen Emil aus Velden ging beim Spaziergang verloren. Dank Mithilfe der Kleine-Zeitung-Leser wurde zwar nicht das Originalstofftier gefunden, dafür konnte ein gleiches aus der Steiermark an die glückliche Mutter übergeben werden.

Das Stofftier war täglicher Begleiter

„Emil hat den putzigen Oktopus im Kroatien-Urlaub vom Restaurantmanager vom Hotel ‚Aminess Maestral‘ in Novigrad geschenkt bekommen, weil er so traurig war, dass der Kids Club geschlossen war“, erklärte die Mutter letzte Woche. „Er hat ihn immer dabei gehabt, hat mit ihm gespielt und auch mit ins Bett zum Kuscheln mitgenommen.“ Für den kleinen Emil brach eine Welt zusammen.

Emils kleine Welt ist mit Mirami wieder komplett © KK/Privat

Happy End dank Community

Dank der Mithilfe der Kleine-Zeitung-Community gibt es jetzt ein Happy End. Eine Leserin meldete sich bei der Mutter und am vergangenen Donnerstag, dem 5. September, kam es zur Übergabe des putzigen Oktopus. „Ich war beruflich in der Steiermark und habe mich mit der Dame getroffen, die das Stofftier nicht mehr braucht. Emil wird sehr froh sein, den „Zwillingsbruder“ von „Mirami“ in die Arme schließen zu können“, freut sich die stolze Mutter.