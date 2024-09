42. Susalitscher Kirchtag mit Bauernboccia-Turnier

In Susalitsch fand am vergangenen Wochenende der 42. Kirchtag statt, organisiert von der Dorfgemeinschaft Susalitsch. Beim Bauernboccia-Turnier am Samstag, dem 31. August, holte der „FC Future“ aus Faak den Pokal.