Für Eishockeyfans gibt es in den kommenden Tagen wichtige Termine, egal ob jung oder alt, beim Flohmarkt und beim Danke-Fest des VSV trifft man den einen oder anderen Eishockeystar, wie beispielsweise Alexander Rauchenwald, der im Kleine Zeitung Sommergespräch bereits einen Ausblick auf die kommende Saison gegeben hat.

Flohmarkt hat neuen Standort

Am Samstag, dem 31. August 2024, findet von 9:00 bis 12:00 Uhr der VSV Juniors Flohmarkt bei Motor Mayerhofer in der Triglavstraße statt. Angeboten werden gebrauchte Schläger, Helme, Trikots und Schuhe und Schutzausrüstung für die Nachwuchsspieler. Der Umbau der Eishalle hat die Veranstalter dazu gezwungen, einen neuen Standort zu suchen. Geschäftsführer Martin Mayerhofer holte daraufhin die Veranstaltung zu sich. Der VSV-Fanshop wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein und Fanartikel zu reduzierten Preisen anbieten. Die Villacher Brauerei unterstützt die Veranstaltung, indem sie Tische und Bänke für die Stände bereitstellt, kostenlose Limonade inklusive.

Adler-Fan-Fest mit Livemusik und Spiel gegen „Straubinger Tigers“

Die Fans fiebern dem heurigen Fan-Fest entgegen und streichen sich den 14. und 15. September rot im Kalender an. Am Samstag, dem 14. September wird im Festzelt am Wirtschaftshof bei der Eishalle zur Live-Musik von „Combo“ gefeiert und die „EC IDM VSV“ Kampfmannschaft noch einmal offiziell vorgestellt. Am Sonntag, dem 15. September geht es dann ab 13 Uhr weiter mit einer Pre-Game Party mit Kids Corner und Kinder-Biker-Verlosung. Um 17 Uhr geht es dann für die Mannschaft aufs Eis, wenn gegen die Graz99ers gespielt wird.