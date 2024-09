Die guten Nachrichten gleich vorweg: Der Blick auf die aktuellen Arbeitslosenzahlen bringt von Seiten des Arbeitsmarktservice (AMS) Villach keine Auffälligkeiten im Vergleich zum Vorjahr. Die sehr gute Branchenstruktur, der ausgewogene Tourismus und die stabile wirtschaftliche Lage hätten dafür gesorgt, dass es derzeit 4648 Arbeitslose in Villach gibt, das sind nur 156 Personen mehr als im Vergleichszeitraum 2023. „Sieht man sich die Jahre 2019 zu 2023 an, so verzeichnet man in Villach noch immer um 16,2 Prozent weniger arbeitslose Personen, 870 in absoluten Zahlen“, sagt Melanie Jann, stellvertretende Geschäftsführerin des Arbeitsmarktservice Kärnten. Trotzdem sei durch die wirtschaftliche Schwäche ein Anstieg der Arbeitslosen für das gesamte Jahr 2024 zu erwarten.

Die Konjunkturschwäche mache sich auch durch einen Rückgang der offenen Stellen mit rund einem Drittel (minus 33,9 Prozent) bemerkbar, aber: „Positiv zu bemerken ist“, führt Jann aus, „dass trotz schwächelnder Konjunktur die Branchen Reinigung, Bau und Fremdenverkehr einen Rückgang in der Arbeitslosigkeit aufzeigen.“ Absolut betrachtet hätten die stärksten Zunahmen die Bereiche Büro (plus 43 Prozent), Technik (plus 37 Prozent) und Metall ex aequo mit Elektro und Hilfsberufen (plus 28 Prozent) verzeichnen können. Die Zahlen in der unselbstständigen Beschäftigung legen in Villach leicht zu (plus 0,2 Prozent) und halten sich stabil. Ursachen dieses leichten Zuwachses waren laut AMS vor allem die Zurückhaltung der Unternehmen bei Personalrückstellungen und die Erwartung einer nur kurzen Rezession.

„Trotz schwächelnder Konjunktur zeigen die Branchen Reinigung, Bau und Fremdenverkehr einen Rückgang in der Arbeitslosigkeit“, sagt Melanie Jann © KK

Plus an Lehrstellensuchenden

In Villach verzeichnet das AMS ein Plus an Lehrstellensuchenden (13,6 Prozent). Junge Menschen suchen besonders in den Bereichen Handel, Metall/Elektro und Büro eine Lehrstelle. Im Vergleich zu 2019 befindet man sich jedoch auf Vorkrisenniveau: im Zeitraum Jänner bis Juli 2024 gibt es neun gemeldete Lehrstellengesuche weniger.

Der Lehrstellenandrang in Villach liegt bei genau einer Person pro offener Lehrstelle. „Hier muss aber bedacht werden, dass Job und Bewerber und Arbeitsort nicht immer zueinander passen“, gibt Jann zu bedenken. Die Erfahrung zeige, dass viele der derzeit offenen Lehrstellen mit Herbst besetzt sein werden.

Aktuell kümmern sich am AMS Villach 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Vermittlung von Arbeitssuchenden. Von Jänner bis Ende Juli haben die Mitarbeiter 12.718 Personen beraten und in Summe 18.114 Kunden (mit vielen weiteren Dienstleistungen, beispielsweise im Berufs-Info-Zentrum) unterstützt.