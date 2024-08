„Primus Sitter Trio“ spielte bei Jazz Fest am Aichwaldsee

Noch bis kommenden Sonntag, den 25. August, findet im Restaurant Seerose am Aichwald See das „Jazz Fest 2024“ statt. Den Auftakt machte gestern, Freitag, das „Trio Primus Sitter“. Heute, Samstag, spielen „Frank Fusion & Mango Deluxe“, Beginn ist um 19 Uhr. Und am Sonntag findet ein Jazz-Brunch um 11 Uhr statt. Das „Duo Katholnig“ wird die Jazzfans mit ihrer Musik begeistern. Hier sind die Fotos vom Freitag.