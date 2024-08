Abschnittsfeuerwehrkommandant, Kommandant der Betriebsfeuerwehr Evonik, Ausbildner im Bezirk, Ehrenabzeichen für 25-jährige Tätigkeit und Olympia-Gold-Sieger. Die Liste der Tätigkeiten und Erfolge im Feuerwehrwesen von Michael Krainer (50) von der Freiwilligen Feuerwehr Töplitsch ist lang. Aus dem Feuerwehrwesen ist er seit vielen Jahren nicht wegzudenken. Er selbst ist als Ausbildner und Bewerter im Bezirk aktiv.

Neben seinen Tätigkeiten als Abschnittsfeuerwehrkommandant des Unteren Drautals ist er auch Kommandant der Betriebsfeuerwehr der Firma Evonik in Weißenstein. Im Jahr 1990 trat er der Feuerwehr bei, zunächst bei der Feuerwehr Puch. Seit 2010 ist er aktiv in Töplitsch. „Für mich bedeutet Ehrenamt anderen in Notlagen zu helfen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Diese Nächstenliebe ist ein unglaublich schönes Gefühl“, sagt Krainer.

Er bewahrt immer einen kühlen Kopf

Bei Einsätzen übernimmt er oftmals die Einsatzleitung. Dabei sei es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und das Gesamtbild zu betrachten. „Jeder Einsatz ist anders. Man weiß bei der Alarmierung nicht, was einem am Einsatzort dann erwartet“, sagt Krainer. Bei dem Kran-Unglück im April dieses Jahres war er als Einsatzleiter vor Ort. Solche Ereignisse prägen die gesamte Kameradschaft. Das Wichtigste für ihn sei, das Erlebte am Einsatzort im Rüsthaus intern nachzubesprechen und sich selbst einzugestehen, wenn es einem zu viel wird. „Wenn jemand sagt, dass er nicht direkt bei dem Verletzten dabei sein will, muss und wird das akzeptiert“, so Krainer weiter.

Michael Krainer gewann Gold mit der Feuerwehr Töplitsch im Jahr 2017 bei der Feuerwehrolympiade in Villach © KK/Feuerwehr

„Wir sind mit dem Herzen dabei“

Scheint ein Unglück aufgearbeitet zu sein, kommt das nächste. Das ungute Gefühl bleibe einem, weil nicht immer klar ist, was einem am Einsatzort erwartet. Die Freude, anderen zu helfen und einen glücklichen Ausgang zu beobachten, sei jedoch stärker. „Natürlich ist es immer schwierig, wenn wir zu einem Einsatz mit verletzten Personen alarmiert werden. Jedoch ist unser Job in Notsituationen zu helfen, wir sind mit dem Herzen dabei“, erklärt Krainer.

Die Kameradschaftspflege ist für ihn ein wichtiger Punkt: So wird man ihn nahezu bei jeder Feuerwehr-Veranstaltung im Unteren Drautal antreffen. Doch auch im Bewerbswesen ist er nicht nur als Bewerter, sondern auch als Teilnehmer aktiv. Krainer ist viermaliger Olympiateilnehmer und das mit zwei Feuerwehren. Zweimal nahm er mit den Kameraden von Puch und zweimal mit jenen von Töplitsch teil. Dabei holte er sich bereits dreimal Gold und einmal Bronze. Seine Freizeit verbringt er gerne in der Natur und in den Bergen. Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne, die beide selbst aktive Mitglieder bei der Feuerwehr sind.