Das war der Maria Gailer Kirchtag 2024

Auch heuer fand wieder zu Mariä Himmelfahrt der Maria Gailer Kirchtag am Dorfplatz statt. Die zahlreichen Gäste feuerten die Teilnehmer vom spannenden Traktorkufenstechen an. Anschließend wurde zu den Klängen des „Faaker See Echo“ getanzt und gefeiert.