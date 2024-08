Halbzeit der Sommerferien – langweilig wird in und rund um Villach nicht. Begann die Sommersaison für den Tourismus anfangs schleppend – nicht zuletzt aufgrund der Wetterbedingungen – zeigen sich Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See, und die Betreiber zahlreicher Ausflugsziele zufrieden. „Der Saisonstart war zwar etwas später als gewohnt, aber aktuell haben wir alle Hände voll zu tun und das Wetter spielt ebenfalls mit“, sagt Overs. Die Region bietet ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten. Neben den erfrischenden Aktivitäten am See bei hohen Temperaturen gibt es auch zahlreiche Optionen für mildere Tage.