Von heute, 6. August, bis 11. August verwandelt sich der ehemalige Politzky Gastgarten am Corso 3 in Velden in ein wahres Schlaraffenland für Genießer. Ab 17 Uhr verwöhnen Electric-Garden-Macher Janin Baumann und Christoph Überbacher täglich die Gäste mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten und einem herzlichen Service. „Der Electric Garden bringt seine ‚Good Vibes‘ nach Velden und wir laden alle ein, eine Woche lang italienische Schmankerln, erlesene Weine und spritzigen Prosecco zu genießen. Wir freuen uns auf altbekannte und neue Gesichter“, sagt Baumann voller Vorfreude. Geboten werden auch Snacks wie pikant gefüllte Croissant-Arten mit Füllungen wie Prosciutto, Thunfisch oder auch Garnelen. Baumann: „Christoph wird unsere Gäste mit Austern-Spezialitäten verwöhnen.“