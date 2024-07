Auf los geht‘s los - oder besser gesagt: Prost! Kirchtag is und die Villacher Innenstadt sowas von bereit. Bis 4. August wird in der zweitgrößten Stadt Kärntens gefeiert Ende nie. Was es zu sehen gibt, was man testen sollte, was los ist und wie das Wetter wird, lesen Sie hier. Das Team der Kleinen Zeitung Villach berichtet live.

Wetterupdate: So wird das Wetter heute

Das Wetter ist vielversprechend. Nach einem Gewitter beim Auftakt ist heute Sonnenschein und kein Regen angesagt. Meteorologe Gerhard Hohenwarter von Geosphere Austria gibt für die Kirchtagsfans Auskunft.