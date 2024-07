Bei der Fahrt im Bus, im Lebensmittelgeschäft oder beim Spaziergang in der Innenstadt, an den Designs von Michaela Kofler (41), kommt man mittlerweile nicht mehr vorbei. 2018 wagte sie nach 12 Jahren als Uhren- und Schmuckdesignerin bei Jacques Lemans den Sprung ins kalte Wasser und zeigt mit ihren Zeichnungen, wie bunt und kreativ Villach sein kann.

Mit Mut zur Selbständigkeit

„Ich war immer schon ein kreativer Mensch und habe Zeichnungen mit Wortspielen gezeichnet, die meine Freunde sehr lustig fanden. Sie meinten, ich soll doch T-Shirts damit bedrucken“, erklärt die Villacherin. Anfangs neben ihrem Brotberuf begann sie von zu Hause aus ihre T-Shirts ihrer Marke „Puncake“ bei Handwerksausstellungen und online zu vertreiben. „Andere gehen auf den Berg oder Rad fahren, mein Ventil war immer schon das Zeichnen“, erzählt Kofler.

„Puncake“ und „Kärntnarrisch“ sind ihre Marken

„Spontane Einfälle, die meist in Gesprächen mit Freunden entstanden sind, haben es dann auf T-Shirts geschafft“, erklärt die obere Fellacherin ihren kreativen Prozess. Neben ihrer ersten Marke „Puncake“ etablierten sich regional gefärbte Produkte unter der Marke „Kärntnarrisch“ wie die „Tscheafl“ oder die „Tschreapn“, bunte, traditionell gestaltete Produkte, die immer ihren unverkennbaren Stil zeigen. Auch für den Kirchtag gibt es spezielle T-Shirts von ihr, mit denen man zwischen den traditionellen Trachten auffällt.

Mehr regionale Kooperationen für die Zukunft

Gearbeitet wird von zu Hause aus, wo sich das Büro und die Werkstatt befinden. Kofler möchte sich regional noch mehr vernetzen und Kooperationen wie die mit der Finkensteiner Nudelfabrik, der Stadt Villach, die ihre Busse mit ihren Designs versehen haben und den Gewürzen von der „ManuFaktur“, von Manuele Platzner, eingehen. „Ich bin hier tief verwurzelt und möchte die guten, schönen Dinge mit meinen Designs nochmal besser machen. Ich liebe die Zusammenarbeit mit kreativen Menschen aus der Region“, so Kofler.

Das Kleine Zeitung Regionalbüro trägt ihr Design

Kooperiert hat sie heuer auch mit der Kleinen Zeitung, ihre Designs schmücken seit Mitte Juli das Regionalbüro in der Freihausgasse. „Kirchtag ist Tradition, Tanz, Musik, Bier und die bunten Schleifen, die in der Stadt hängen. Beim Anblick soll man sofort Lust auf den Kirchtag bekommen“, erklärt die 41-jährige ihre Motivation. Wenn sie nicht gerade zeichnet oder Produkte produziert für diverse Ausstellungen, wie im am 8. und 9. November beim Gasthof Wiegele, dann fährt sie mit ihrer Vespa, die sie liebevoll „Tschreapm Express“ nennt, an den See, trifft Freunde oder geht auf Rockkonzerte.