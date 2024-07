Der Montag brachte gleich mehrere Einsätze für die Hauptfeuerwache Villach. In der Innenstadt musste im Auftrag der Polizei eine Wohnung geöffnet werden, da Wasser bereits durch die Decke in die darunterliegenden Wohnungen drang. Nach Öffnen der Türe fanden die Einsatzkräfte eine Person, die sofort aufgrund eines medizinischen Notfalles durch den Rettungsdienst behandelt werden musste, vor. Parallel zur Versorgung des Verletzten musste das in der Wohnung verteilte Wasser mit mehreren Wassersaugern aufgesaugt werden.

Brand in Seehaus

Noch während zwei Teams damit beschäftigt waren, gab es Brandalarm in Drobollach. In einem Seehaus am Faaker See kam es zu Rauchentwicklung. Zwei Atemschutztrupps rückten mit Löschleitung und Wärmebildkamera aus, das Feuer konnte rasch eingedämmt werden. Auch ein Atemschutztrupp der FF Perau nahm mittels Rettungskettensäge eine Öffnung des Daches von außen vor, um Glutnester, welche sich bereits im Dachstuhl des Hauses festgesetzt hatten, effektiver bekämpfen zu können. Ein Vollbrand konnte verhindert werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Brandursache ist unklar © KK/HFW Villach

Im Einsatz standen die genannten Feuerwehren unter der Einsatzleitung von Alexander Gasperschitz, Kommandant der FF Drobollach, mit rund 50 Mann und zehn Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz und die Polizei.