Der Countdown läuft: heute um Mitternacht endet die Spitzenplatzwahl 2024. Die zehn Wirtinnen und Wirte aus der Region haben sich ins Zeug gelegt, haben online und mittels Unterschriftenlisten in den Lokalen um die Stimmen ihrer Gäste gebeten. Dem Sieger wird der Titel „Spitzenplatz 2024“ verliehen. Jenes Gasthaus, das in Kärnten am Ende die meisten Stimmen für sich verbucht, bekommt als „Heimspiel“ ein großes Siegerfest gesponsert. Diese zehn Wirtinnen und Wirte stehen in Villach nur noch heute zur Wahl.