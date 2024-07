Nach 20 Jahren im Landeskrankenhaus Villach, von denen Eva Wöhry-Fiedler zwölf Jahre als Oberärztin in der Allgemeinchirurgie tätig war und die vergangenen drei Jahre die chirurgische Ambulanz leitete, war es jetzt Zeit für eine Veränderung für die 49-jährige gebürtige St. Veiterin, die in Villach und Wernberg aufwuchs. Gemeinsam mit ihrem Mann und einer Tochter lebt sie in Wernberg.