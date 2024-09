Am vergangenen Dienstag, dem 3. September, verlief eine Suche nach einem 87-jährigen Seniorenheimbewohner, der an Demenz erkrankt ist, positiv. Der ältere Herr war seit den Vormittagsstunden abgängig. Um 21:45 Uhr kam die erlösende Nachricht, dass der Abgängige in der Ortschaft Wernberg, zirka zehn Kilometer vom Seniorenzentrum entfernt, aufgegriffen werden konnte.