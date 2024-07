Als die gebürtige Döbriacherin Denise Pucher und der gebürtige Slowene Bine Kolar (beide 27) vor rund zwei Jahren nach Villach zogen, fanden sie zwar schnell Anschluss, doch für sportliche Aktivitäten, wie gemeinsames Fußball oder Volleyball spielen, war und ist der Freundeskreis dann doch zu klein.

Das Paar, das gerne in der Natur unterwegs ist und viele Sportarten ausprobiert, wandte sich an Vereine, jedoch war das Richtige, ein Verein für Freizeitaktivitäten, nicht dabei. „Was uns an Vereinen störte war, dass man sich dann verpflichtet fühlt, an für den Verein wichtigen Spielen, die meist an den Wochenenden stattfinden, teilzunehmen, das wollten wir nicht“, erklärt Pucher, die im Marketing tätig ist.

Online verabreden, im „real life“ treffen

Dann hatten Pucher und Kolar den Plan, selbst einen Verein zu gründen: „Das war aber schwieriger als gedacht, darum hatten wir die Idee, einfach mal online zu starten, um zu sehen, ob wir Leute finden, die auch Lust auf gemeinsame, sportliche Freizeitaktivitäten haben.“ Vor rund zwei Wochen ging das Instagram-Profil „villach_connect“ online, die Ressonanz ist bisher mehr als positiv.

„Wir haben mittlerweile mehr als 420 Follower, es werden täglich mehr“, erzählt Pucher. In einem eigenen WhatsApp-Channel, vergleichbar mit einer WhatsApp-Gruppe, in der aber nur die Adiministratoren Pucher und Kolar einen Beitrag verfassen können, können interessierte Personen abstimmen, ob sie bei der nächsten Aktivität dabei sind. Auch die genauen Orte werden via WhatsApp bekannt gegeben. Kosten entstehen den Teilnehmern keine: „Wir wollen uns nicht bereichern und sind auch nicht mit einer Dating-Plattform zu verwechseln“, betont Pucher und weiter: „Manchmal findet man schwer Anschluss oder neue Freunde. Unser Ziel ist es, Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenzubringen und im besten Fall entwickeln sich echte Freundschaften.“

Jeder und jede ist Willkommen

Die ersten gemeinsamen Aktivitäten haben bereits stattgefunden und „es war ein riesengroßer Spaß“, freuen sich die Beiden. Derzeit sind Frauen noch in der Überzahl, der Altersdurschnitt liegt zwischen 25 und 34 Jahren. Am Sonntag, 14. Juli, findet ein großes Kennenlern-Treffen statt, zu dem jeder und jede eingeladen ist. Pucher: „Wir wollen online eine Community aufbauen, uns aber im ‚echten Leben‘ treffen.“ Mit ihren Ideen wollen sie nicht nur Jüngere ansprechen: „Unser Fokus liegt am Sport, aber natürlich sollen sich auch ältere Menschen über uns verbinden können, die einfach nur Kaffee trinken oder Spazieren gehen wollen.“