Mit vergangenem Dienstag, dem 9. Juli, startete die Frist für die Abgabe von Unterstützungserklärungen für Parteien, die im September zur Nationalratswahl antreten wollen. Die neu gegründete „Liste Madeleine Petrovic“ (LMP) startete ihren Wahlauftakt am Villacher Hauptplatz. Spitzenkandidatin Nora Summer will am ersten Tag möglichst viele der 200 benötigten Unterstützungserklärungen, die in Kärnten benötigt werden, sammeln. Summer, ehemalige Stuntfrau, Kabarettistin und Buchautorin stellt sich gemeinsam mit Sabine Spögler (Medienexpertin) und Kerstin Erlacher (Gesundheits- und Sozialthemen) den Fragen der Bevölkerung, beispielsweise wozu es noch eine Partei braucht und was sie unterscheidet.