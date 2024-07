Der 48-jährige Villacher Roman Fantur machte Anfang dieses Jahres aus seinem Namen Programm. Unter „Fantur Funtours – Tschüss und ab“ bietet er Tages- und Transferfahrten nach Lignano und Ljubljana an. Vereine, Firmen, Schulen und Gruppen können außerdem einen ganzen Bus inklusive Chauffeur bei ihm mieten.

Vom Fahrlehrer zum Busunternehmer

Die Idee, sein eigenes Busunternehmen zu gründen, kam Fantur vor rund zwei Jahren. „Ich habe mitbekommen, wie die Leute gejammert haben, dass Tagesfahrten nicht gut organisiert wären, dann sagte ich spaßeshalber, ich würde mir einen Bus kaufen und Fahrten anbieten“, erzählt er.

Da sich Fantur sowieso in einer beruflichen Umorientierungsphase befand, fasste er den Entschluss aus seinem Spaß Ernst zu machen. Der Fahrschullehrer absolvierte den Bus-Führerschein, der einzige, den er noch nicht besaß, legte die Konzessionsprüfung für Taxi-, Bus- und Berufskraftfahrer ab und bietet seit Anfang des Jahres seine Tagesfahrten und den Mietbus an.

Komfortabel und flexibel

Neben den derzeit angebotenen Tagesfahrten zum Baden nach Lignano oder zum Schlemmen und Genießen zur „Odprta kuhna“ – dem Kulinarikfestival der slowenischen Hauptstadt, das jeden Freitag stattfindet – sind zukünftig auch Fahrten nach Jesolo oder Grado und im Winter zum Weihnachtsmarkt nach Ljubljana geplant.

Fanturs Tagesgäste sind „kunterbunt durchgemischt“. Von der Pensionistengruppe bis hin zu Familien nutzen die Menschen das komfortable Angebot. „Wir starten um 6:30 Uhr morgens in Villach. Es gibt drei Zustiegsstellen, ich bin da aber flexibel. Wenn jemand woanders entlang der Strecke zusteigen möchte, ist das nur zum Ausreden“, sagt Fantur. Gegen 10 Uhr vormittags kommt man in Lignano an und kann den ganzen Tag vor Ort genießen. „Ich bleibe elf Stunden vor Ort, gegen 21 Uhr geht es zurück nach Villach“. Mitnehmen könne man alles, vom Sonnenschirm bis hin zum Fahrrad, sagt der Busunternehmer: „Viele fahren mit dem Rad nach Lignano und mit mir im Bus wieder zurück, auch das ist möglich.“

Die Fahrt nach Ljubljana beginnt etwas später am Tag. „Da starten wir um 14 Uhr, die Rückfahrt geht um 21:30 los. So kann man den Flair der Stadt und der ‚Odprta kuhna‘ richtig mitbekommen“, schwärmt Fantur.

Eigene Kinderpreise

Die Fahrpreise starten für Erwachsene bei 29 Euro, für Kinder bei 20 Euro für die Fahrt nach Slowenien. Die Tagesfahrt nach Italien kommt auf 39 Euro beziehungsweise 30 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Die Vorteile der Fahrten liegen für Fantur klar auf der Hand: „Stressfrei an- und abreisen, keine Parkplatzsuche und der Aufenthalt ist lange genug, um abends noch gemütlich Essen gehen zu können“, zählt er auf.

Auf Nachfrage ist es auch möglich, einen Hund mit auf die Reise zu nehmen. Gebucht werden kann online, via E-Mail unter info@fantur-funtours.at oder telefonisch unter +43 664 26 26 999.