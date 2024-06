Die Spitzenplatzwahl 2024 startet heute und in diesem Jahr stehen zehn Wirtinnen und Wirte im Rampenlicht. Jeder der nominierten Wirte hat sich durch Kreativität, Qualität und Engagement einen Namen gemacht und trägt somit zur kulinarischen und regionalen Vielfalt bei. Das Gasthaus ist noch immer der Ort für Geselligkeit, Genuss und Austausch. Gastfreundschaft wird bei den nominierten Wirtinnen und Wirten großgeschrieben. Daher wurden sie heuer von ihren Gästen zur Spitzenplatzwahl 2024 nominiert. Bis zum 24. Juli rittern die zehn Nominierten um den Sieg. Abgestimmt kann online werden, in den Gasthäusern liegen auch Unterschriftenlisten auf. Jede Stimme zählt. Hier sind die zehn Wirte, die um ihre Stimme bitten.

Gasthof Gasser – Andreas Aichner

Im Norden Villachs befindet sich der „Gasser“. Er zählt zu den traditionsreichsten Landgasthäusern der Stadt. Die generationenübergreifende Zusammenarbeit und stetige Weiterentwicklung sind dem Vassacher Wirten Andreas Aichner ein Anliegen. „Wir sind ein echter Familienbetrieb, der auf regionale und saisonale Küche setzt und regionale Rohstoffe von lokalen Produzenten bezieht. Zur Jahreszeit passend gibt es beispielsweise Hollerschmarrn oder Marillenknödel und im Winter Maischerl und Blutwurst“, erzählt Andreas Aichner. Die Kräuter aus dem eigenen Garten dürfen da nicht fehlen. Der Gastronom ist auch Jungsommelier und Barista und bietet zu den regionalen Schmankerln auch österreichische Weine.

Generationenübergreifend wird beim „Gasser“ gearbeitet © KK/Privat

Wallenerwirt – Karin Wallner

Der Wallnerwirt in Arnoldstein wird geführt von Karin Wallner. „Das Motto unserer Küche lautet: Aus der Region und in der Saison“, erzählt die Inhaberin. „Heimische Gerichte heißt bei uns im Wallnerhof, die Nähe zu Italien und Slowenien zu schmecken, da wir uns im Herzen des Alpen-Adria-Raums befinden.“

Elena und Karin Wallner freuen sich auf die Spitzenplatzwahl © KK/Privat

Jägerwirt – Iris Runda

Iris Runda, die Inhaberin vom Jägerwirt in Augsdorf, freut sich ebenfalls über die Nominierung. Auch ihr ist es ein Anliegen, einen Ort der Gemeinschaft für das Dorf zu sein. Saisonalität und Gastfreundlichkeit sorgen für zufriedene Gäste, beispielsweise beim jährlichen Schlachtschmaus.

Zum ersten Mal bei der Spitzenplatzwahl 2024 dabei ist der Jägerwirt in Augsdorf © Privat

Alte Point – Claudia und Bernhard Trügler

Hohe Qualität und transparente Herkunft der Produkte sind nur ein Grund, warum das Lokal vom Gastronomen-Paar in Arriach für die Spitzenplatzwahl nominiert wurde. Das Haubenlokal besticht durch außergewöhnliche Kreationen, für die sich Bernhard Trügler verantwortlich zeichnet, Gattin Claudia Trügler bewirtet die Gäste mit ihrem Team. Bei der Spitzenplatzwahl dürfen die beiden daher nicht fehlen.

Claudia und Bernhard Trügler führen das Lokal gemeinsam © KK/Privat

Landgasthaus Falle – Maria Falle

In Lind ob Velden betreibt Maria Falle das Landgasthaus Falle. „Wir sind ein gutbürgerliches Landgasthaus, das für Gemütlichkeit und familiäre Gastlichkeit sowie traditioneller Wirtshausküche und auch ausgefallenen Themenmonaten steht“, erzählt Maria Falle. Eine Besonderheit im Landgasthaus Falle sind die steirischen Backhendl, die über die Regionalgrenzen bekannt sind. Der Gasthof hat eine über hundertjährige Geschichte, die stetig weitergeschrieben wird.

In dritter Generation führt Maria Falle den beliebten Gasthof © Privat

Der Tschebull – Hannes Tschemernjak

Der Tschebull ist eine der ältesten Wirtschaften in Kärnten. In Egg am Faaker See sorgt Hannes Tschemernjak für Gastlichkeit und gehobene Küche. In der Speisekarte findet man die kulinarische Identität Kärntens. Besonders beliebt ist das Gansl, aber auch im restlichen Jahr schwärmen die Gäste von der elegant-klassischen Einrichtung und der vielfältigen Weinauswahl aus Österreich und dem Friaul.

Hannes Tschemernjak ist bekannt für seine exquisite Küche © KK/Privat

Gasthof Hopf – Gerfried Hopf

In Villach St. Magdalen befindet sich der Gasthof Hopf, geführt in dritter Generation von Gerfried Hopf. „Wir sind ein traditionelles Wirtshaus mit moderner Küche. Wir versuchen Klassiker neu zu interpretieren, ohne das Originalgericht zu verändern“, erzählt der Wirt. In seinem Gasthof sieht er auch den gesellschaftlichen Auftrag, die Menschen zusammenzubringen, sei es beim Public Viewing oder beim Sparverein. Auch im Gasthof Hopf hilft die ganze Familie mit, um den Gästen genussvolle Momente zu schenken.

Gerfried Hopf führt seit 2004 den Gasthof als Familienbetrieb © KK/Privat

Gasthaus Bacher – Hans Pressinger

Seit 1839 wird beim Gasthaus Bacher in Vassach ausgeschenkt und ausgekocht. In siebenter Generation führt Hans Pressinger den Gasthof. „Wir haben uns immer schon der Erhaltung der Tradition verpflichtet. Bei jeder Modernisierung haben wir darauf geschaut, den Wirtshauscharakter zu erhalten“, erklärt Pressinger. Die gemütliche Atmosphäre und der Blick über Villach sind nur einige Gründe, warum sich ein Besuch beim Bacher lohnt. Regionale Produkte wie das Rindfleisch aus der eigenen Landwirtschaft sprechen für die Qualität und Regionalität des Gasthauses.

Seit 1839 werden im Gasthaus Bacher in Vassach Gäste regional bewirtet | Hans Pressinger © KK/Privat

Restaurant Knappenhaus – Udo Woschank und Kacper Stopyra

Zum ersten Mal nominiert wurden Udo Woschank und Kacper Stopya, die gemeinsam das Knappenhaus in Bad Bleiberg führen. „Wir wollen im Ort etwas in Bewegung bringen. Geboten wird im ‚Restaurant Knappenhaus‘ traditionelle Hausmannskost vom Schweinsbraten bis zu Ripperl. Dabei wird natürlich auf beste Qualität geachtet, alle Produkte werden aus der Region und der näheren Umgebung bezogen“, erklärt Woschank, der sich über die Nominierung sehr freut.

Erstmalig bei der Spitzenplatzwahl ist das Knappenhaus in Bad Bleiberg © KLZ/Pöcher

Gasthaus Fruhmann – Rudolf Fruhmann

In Wernberg befindet sich der nächste nominierte Gasthof. Rudolf Fruhmann, offiziell der Inhaber, arbeitet schon intensiv an der Übergabe an Juniorchefin Anna Fülöp-Fruhmann und Juniorchef Hans Besser-Walzel. Seit 1928 wird Tradition und Gastfreundlichkeit gelebt. Familie wird auch in diesem Gasthaus großgeschrieben, arbeiten schließlich sieben Familienmitglieder im Betrieb mit. „Ich freue mich, dass unsere Arbeit honoriert wird“, sagt der Gastronom.

Juniorchefin Anna Fülöp-Fruhmann, Juniorchef Hans Besser-Walzel und Wirt Rudolf Fruhmann freuen sich über die Nominierung © KK/Privat

Alle zehn Wirtinnen und Wirte wollen die Spitzenplatzwahl 2024 gewinnen und freuen sich auf Ihre Stimme.