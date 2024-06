Die Hauptfeuerwache Villach und die Polizei wurden am Donnerstagvormittag zu einem vorerst kleinen Einsatz gerufen. In der Ossiacher Zeile wurde ein Brandaufkommen gemeldet. Drei Fahrzeuge der Hauptfeuerwache rückten aus, acht Einsatzkräfte waren vor Ort. Rasch konnte der Brandherd im Gang eines Wohnhauses eruiert werden, eine Fußmatte stand dort in Flammen. „Der Brand konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand, nun ermittelt die Polizei“, sagt Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache.