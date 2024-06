Am Dienstag, den 25. Juni, fand im Dinzlschloss in Villach ein Literaturabend der besonderen Art statt. Unter dem Motto „Erzählkunst – freies Erzählen: Von Liebesfreud und Herzensdingen“ entführten Martina Kircher und Gudrun Rathke die Zuhörer in eine Welt voller Liebe und Beziehungen, jenseits der klassischen Märchenklischees.

Während in den meisten Märchen der Prinz die Prinzessin rettet und ein Kuss Schlafende erweckt, hinterfragten die beiden Erzählerinnen, ob damit wirklich alles gut ist, für immer und ewig. Mit ihrer Erzählkunst boten sie den Gästen, darunter auch zweite Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ), einen vergnüglichen Abend voller Abwechslung und neuer Perspektiven auf altbekannte Märchenmotive.

Buch wurde präsentiert

Kircher präsentierte zudem stolz ihr neuestes Buch „gesponnen und verwoben“, das im Verlag Hermagoras erschienen ist. Nach zwanzig Jahren Erfahrung im Begleiten von Menschen durch Natur und Märchenwelten entschied sich Kircher, ihre Erzählungen und Informationen in Buchform festzuhalten, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das Buch ist sowohl direkt bei der Autorin erhältlich als auch über den Verlag bestellbar.