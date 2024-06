Ausgelassene Stimmung beim Jahreskirchtag

Am Samstag und Sonntag fand der traditionelle Drobollacher Jahreskirchtag, organisiert von der Zechgemeinschaft, statt. Am Samstag sorgten „Die Längdorfer“ und „DJ Baume“ für Stimmung. Den Frühschoppen umrahmte der gemischte Chor Ledenitzen-Faaker See.