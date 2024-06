Von der Badehose in die Lederhose

Das Weißensee-Ostufer war wieder in Kirchtagsstimmung. Die Zechburschen Stockenboi rund um Zechmeister Philipp Strasser und Zechkellnerin Anna Ronacher luden am Samstag und Sonntag zum Kirchtag ein. Unter dem Motto „Von der Badehose in die Lederhose“ begann das Wochenende mit einem Volleyball-Turnier.