Ein langjähriger Allgemeinmediziner der Gemeinde Wernberg verabschiedete sich am Freitag nach mehr als zwei Jahrzehnten in den wohlverdienten Ruhestand. Eckart Carl Fieber, er ordinierte im Businesscenter Wernberg, war in der Gemeinde für sein umsichtiges und schnelles Helfen bekannt. Der Vater von zwei Söhnen absolvierte das Medizinstudium in Graz und Innsbruck, die Turnusausbildung erfolgte danach im Landeskrankenhaus und Unfallkrankenhaus Klagenfurt. 2003 eröffnete er die Praxis in Wernberg. Der ausgebildete Facharzt für Unfallchirurgie, arthroskopischer Chirurgie und Sporttraumatologie, arbeitete außerdem als gerichtlich beeideter Sachverständiger.

Glückwünsche von der Bürgermeisterin

An seinem letzten Arbeitstag am vergangenen Freitag, ließ es sich Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) nicht nehmen, den Hausarzt persönlich in die Pension zu verabschieden. Sie überreichte ihm als Dankeschön für seine Verdienste einen edlen Tropfen aus dem Weingut Sternberg und seiner Gattin Lieselotte Fieber sowie den Mitarbeiterinnen Sabine Strauss und Irmgard Waldhauser jeweils einen Blumenstrauß. „Ich wünsche Dr. Eckart Carl Fieber im Ruhestand alles Gute, wobei ich davon ausgehe, dass es wohl ein Unruhestand werden wird“, sagte Liposchek zum Abschied.

Die Nachfolge Fiebers ist geklärt. Die bisherige Oberärztin am LKH Villach, Eva Wöhry-Fiedler, übernimmt die Kassenordination für Allgemeinmedizin von Eckart Fieber. Eröffnung ist im Juli.