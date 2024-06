In der Innenstadt erklingen bei „Villach singt“ die Stimmen verschiedenster Chöre. Viele Menschen aus Villach und der Umgebung kommen zusammen, um an verschiedenen Plätzen der Stadt Lieder zu singen. Der musikalische Bogen spannt sich vom Kärntner Lied, von moderner Chorliteratur bis hin zu Madrigalen, Volksliedern und Gospels. Mit dabei sind heuer der Alpen Adria Chor Villach, Finanzchor Villach, heart.chor.Stadtpark, Mamachor und Schulchor am Peraugymnasium Villach, Polizeichor Villach, Sängerrunde Fellach-Oberdörfer, Sängerrunde St. Michael, Singgemeinschaft Bergfreunde Villach, Volksliedensemble Landskron, Jugendchor Five Colours und der Schulchor der VS 7 Landkron. Moderiert wird die Veranstaltung von Martina Klementin.

Villach. Innenstadt, Sa., 15. 6., ab 9.30 Uhr. Nähere Informationen unter www.villach.at/kultur

Ausstellung von Gerda Madl-Kren

Pinien gemalt von Gerda Madl-Kren © Privat

Die Obfrau des Kunstbahnhofs Wörthersee zeigt in ihrer Ausstellung „Auf den zweiten Blick“ ihre aktuellen Arbeiten mit Zeichnungen, Reiseskizzen und Bildern von unterwegs. Die Vernissage ist am Freitag, 14. 6., um 19 Uhr. Die Ausstellung kann am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr besucht werden.



Velden. Kunstbahnhof Wörthersee, Bahnhofplatz, Fr., 14. 6. bis So., 16. 6., Tel. 0664-9262 926

Aktion ohne Grenzen

Band „Zement“ (Christian Büdel & Philipp Hager) © Benjamin Brückner

Der Verein „Aktion Mutante“ organisiert Kultur abseits der Volkskultur, die gehört und gesehen werden soll. Mastermind Christian Pöschl lässt kulturelle, musikalische und soziale Grenzen verschwimmen und holt Musiker abseits des Mainstreams in die Region. Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit einem etwas anderen Frühschoppen mit der Band „Musica Da Cucina“. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Graffitti-Workshop (Anmeldung unter www.ntry.at). Um 19 Uhr beginnt die Lesung von Julia Jost aus ihrem Debütroman und Bestseller: „Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht“. Ab 20. 30 Uhr beginnen die Konzerte mit „Utschnih“ (Death Metal, Schlager), „Octopulpe“ (Hardcore-Punk mit Videos), „Zement“ (Rock), „Hybridaspace & Wandalumen“ (Avantgarde-Musik und Lightshows). Tickets unter www.ntry.at

Arnoldstein. Klosterruine, Sa., 15. 6., ab 10 Uhr. Programm und Tickets: www.mutante.at

S.T.S. und Austropopp

Band „Auf a Wort“ © Veranstalter

Das Beste von S.T.S. wird von der Band „Auf a Wort“ durch ein wahres Hitfeuerwerk von Austropop-Größen wie Reinhard Fendrich, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Peter Cornelius, Hubert von Goisern & Co. komplettiert. Auch die Lieder aktueller Bands aus Österreich wie Wanda, Seiler&Speer, Pizzera&Jaus sorgen für ausgelassene Sommer-Partystimmung.

Finkenstein. Burgruine, So., 16. 6., 20 Uhr. Tickets unter www.oeticket.com