Bereits seit 38 Jahren ist die Marktmusik zur Stelle, wenn in der Gemeinde am Ossiacher See musikalisches Rahmenprogramm gebraucht wird, sei es bei kirchlichen Feiertagen wie Ostern oder der 1. Mai Feier und Festen von anderen Vereinen im Bezirk. „Unser Repertoire geht von Volksmusik, modernen Pop bis Schlager“, erzählt Helmut Reiner, Obmann der Marktmusik. Aktuell sind es 20 Frauen und 18 Männer, die gemeinsam musizieren. Um den Nachwuchs macht sich der Obmann keine Sorgen, im vereinseigenen Jugendorchester wird der Nachwuchs von Treffen bestens gefördert. Das Ziel ist es jungen Musikerinnen und Musikern das gemeinsame Musizieren schmackhaft zu machen und ihnen den Einstieg in die Blasmusik zu erleichtern. Auch beim musikalischen Abendessen am 9. Juli ist der Nachwuchs auf der Bühne.