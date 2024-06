Bei der EU-Wahl am vergangenen Sonntag, waren im Bezirk Villach 44.425 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, in den Gemeinden von Villach Land konnten 51.300 Wähler ihr Kreuz bei der Europawahl machen. Prozentuell nutzten mehr Bürger in den Bezirken Villach Land ihr Wahlrecht, genau 52,4 Prozent (0,8 Prozent weniger als 2019) gingen zur Wahlurne oder wählten per Briefwahl, in Villach Stadt lag die Wahlbeteiligung bei 50,31 Prozent. Bei der EU-Wahl 2019 lag die Wahlbeteiligung noch bei 54,90 Prozent. Großer Gewinner in Villach Stadt ist die FPÖ mit einem Zuwachs von über zwölf Prozent und liegt damit knapp vor der SPÖ auf Platz eins mit 32,12 Prozent. Die SPÖ verlor leicht und liegt mit 29,78 Prozent auf Platz zwei. In Villach stürzte die ÖVP auf den dritten Platz ab, mit einem Verlust von 10,90 Prozent auf 14,20 Prozent.