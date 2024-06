Große Ehre für den gebürtigen Italiener Enzo del Negro. Ihm wurde am vergangenen Mittwoch, auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats das goldene Ehrenzeichen der Gemeinde Wernberg verliehen. Das „Business Center Wernberg“ ist seit 1976 in seiner Hand und er entwickelte in den vergangenen Jahrzehnten ein unverzichtbares Dienstleistungszentrum für die Gemeinde. Dort beheimatet sind zurzeit eine Apotheke, die Ordinationen eines praktischen Arztes, eines Zahnarztes und eines Tierarztes, eine Trafik und ein Postpartner, ein Fitnessstudio, eine Bank, Geschäfte sowie Dienstleister.