Mit Denise Kuschmann (31) zog in das „Frei(t)räume Stadelbach“ in der Gemeinde Weißenstein eine Nageldesignerin ein. Die Ferndorferin arbeitete zuvor als Zustellfahrerin und ist gelernte Malerin. „Im Juni vergangenen Jahres entschied ich mich dann, eine Ausbildung zur Nageldesignerin zu machen. Diese schloss ich im Jänner ab und entschloss, mich selbstständig zu machen“, sagt Kuschmann. Ihren Kundinnen bietet sie neben Neumodellage mit Gel oder Acrylgel, auch klassische und russische Maniküre sowie Naturnagelverstärkung. „Sehr beliebt sind derzeit Neonverläufe, aber auch French“, so Kuschmann weiter.

Den Standort in Stadelbach an der Drautalstraße 8 hat sie über „Willhaben“ gefunden. Dort ist sie im ersten Obergeschoss angesiedelt. Kuschmann: „Termine gibt es nach Vereinbarung, telefonisch oder auch über Whatsapp.“ Auf ihrer Facebook-Seite, „Nageldesign Denise Kuschmann“, schreibt sie freie Termine ebenfalls aus und gibt Einblicke in ihre Arbeit.