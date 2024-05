28. Mai 2024

Desolate Stützwand in der Unteren Fellach wird saniert

Aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes wird eine Stützwand in der Untere Fellacher Straße (Höhe Hausnummer 36) saniert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 3. Juni.

„Nachdem bereits vor rund zehn Jahren ein Teil dieser Stützwand erneuert wurde, ist es nun notwendig, auch den restlichen, rund 70 Meter langen Bereich mit einem neuen Vollmauerwerk instand zu setzen“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe. (SPÖ) Zudem wird die Stützwand auf einer Abschnittslänge von circa 30 Metern um etwa einen halben Meter Richtung Böschung versetzt.

Aufgrund dieser Arbeiten muss die Untere Fellacher Straße in diesem Bereich ab kommendem Montag bis längstens 2. August gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke über den Eisenhammerweg und Münzweg beziehungsweise Marhöflweg wird eingerichtet. Die Kosten betragen rund 160.000 Euro.

Velden fährt elektritsch

Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk und Finanzreferentin Gemeindevorständin Margit Heissenberger (beide SPÖ) strahlen bei der Schlüsselübergabe für den nagelneuen E-PKW der Marke Cupra am Gemonaplatz vor dem Gemeindeamt mit Sachbearbeiter Karl Nessmann um die Wette. „Jetzt ist es so weit“, so Vouk, „Velden fährt elektrisch, Velden ist emissionsfrei und umweltfreundlich unterwegs!“

Veldens Gemeindepolitiker sind stolz auf die Anschaffung des ersten elektrischen Autos für Dienstfahrten, die in der Gemeindeverwaltung tagtäglich anfallen. „Velden setzt auf klimafreundliche Mobilität und macht damit einen weiteren sehr wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz“, so der Veldener Bürgermeister. „Vor allem für Kurzstrecken, die bei den Dienstfahrten der Verwaltung am häufigsten anfallen, ist ein Elektro-Fahrzeug optimal“, so Umwelt-Sachbearbeiter Nessmann. „Zu einhundert Prozent emissionsfrei, keine Schadstoffe, was für eine Vorbildwirkung und hoffentlich gibt es viele Nachahmer, die von der nachhaltigen Mobilität überzeugt sind!“

In Velden fährt man ab sofort elektritsch © Sobe Hermann

Alleinerziehende vernetzen sich

Unter dem Motto „Allein erziehend – gemeinsam stark“ lädt das Frauenbüro der Stadt Villach am 6. Juni zu einem Treffen. Diesmal werden rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Alleinerziehung geklärt. „In Villach ist der Anteil an Alleinerzieherinnen besonders hoch, rund 80 Prozent aller alleinerziehenden Personen sind weiblich. Diese Informationstreffen sind gerade für Frauen wichtig und auch ein Angebot für umfassende Informationen. Beim aktuellen Treffen geht es etwa um rechtliche Fragen“, informiert Frauenbeauftragte Alisa Herzog.

Eingeladen ist diesmal Rechtsanwältin Julia Klatil, die über rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Alleinerziehung spricht und im Anschluss auch für individuelle Gespräche zur Verfügung steht.

Eine Kinderbetreuung durch Motolino ist vor Ort, der Eintritt ist frei!

Das Treffen findet am 6. Juni statt © KK/Stadt Villach

Zehner-Dusche im Atrio

Am Freitag, dem 31. Mai, findet auf der Plaza bereits zum vierten Mal die beliebte Zehner-Dusche im Atrio statt. Es warten Gutscheine im Gesamtwert von 10.000 Euro auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Insgesamt 25 Personen haben die Möglichkeit, bei der Zehner-Dusche ihr Urlaubsgeld aufzustocken. Um 11:00, 12:00, 14:00, 16:00 und 17:00 Uhr werden jeweils fünf Personen gezogen, die „duschen“ gehen dürfen. Pro Duschvorgang werden Gutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro herumgewirbelt. Die Person muss dann in 30 Sekunden versuchen, so viele Gutscheine wie möglich zu fangen. Highlight: Vor dem Duschvorgang hat man nochmals die Chance, sich einen „Verdoppler“ zu sichern. Stoppt das Glücksrad am Verdoppler-Feld, so wird dieser dem Duschgeld hinzugefügt. Fängt man diesen nun, verdoppelt sich der gefangene Gewinn.

„Die Zehner-Dusche ist mittlerweile ein richtiger Publikumsmagnet geworden“, sagt Center-Manager Richard Oswald © KK

27. Mai 2024

Familienfest im Kindergarten

Ende Mai lud der Veldener Kindergarten zum traditionellen Familien-Sommer-Fest. Die 70 Kinder des dreigruppigen Kindergartens begeisterten die anwesenden Eltern und Großeltern, Geschwister und Freunde mit ihren Tanz- und Gesangsdarbietungen, ebenso wie Clown Ricco, der allen ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Auch Veldens Vizebürgermeister Markus Fantur (SPÖ), als zuständiger Kindergartenreferen, nahm aktiv am Familienfest teil und freute sich über das von den Kindern dargebotene abwechslungsreiche Programm. Er zollte der pädagogischen Arbeit des Kindergarten-Teams großen Respekt, wo vor allem auf die Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes geachtet und in Zusammenarbeit mit den Eltern unterstützt wird.

Der Kindergarten lud zum gemeinsamen Feiern © Sobe Hermann

24. Mai 2024

Sanierung des Brückengeländers am Geh- und Radweg abgeschlossen

Das Brückengeländer des Geh- und Radwegs, der die Drau zwischen St. Ulrich und St. Niklas überquert, wurde saniert und die Überfahrt ist ab sofort wieder freigegeben. Die Stadt Villach und das Land Kärnten haben sich die Kosten von insgesamt 285.000 Euro geteilt, um diese wichtige Verbindung für Radfahrer und Fußgänger wieder sicherzumachen. Nachdem das Brückengeländer in den vergangenen Wochen aufgrund seines Alters saniert wurde, konnte der Geh- und Radweg unter der Autobahnbrücke (A11) zwischen St. Ulrich und St. Niklas heute, am 24. Mai, wieder eröffnet werden.

„Damit wird die auch aus touristischer Sicht wichtige Verbindung vom Drauradweg in Richtung Faaker See ab sofort wieder möglich sein“, erklärt Baureferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ). Die Gesamtkosten für die notwendigen Maßnahmen belaufen sich auf 285.000 Euro. „Da die Überfahrt Teil des überregionalen Radwegs R1K ist, übernimmt das Land Kärnten zwei Drittel der Kosten, während die Stadt Villach den Rest finanziert“, ergänzt Sobe.

Sanierung des Brückengeländer Geh- und Radweg St. Ulrich © Stadt Villach/Andreas Jandl

23. Mai 2024

Infotafel mit Geschichten der Hügelgräber aus der Hallstattzeit

Eine neue Entdeckung erwartet Besucherinnen und Besucher nahe des Michaeler Teichs, wo nun eine neue zweisprachige Infotafel die zum Teil noch sichtbaren Grabhügel aus der Hallstattzeit beschreibt. Die Gegend um den Burgberg von Landskron birgt nicht nur für eingefleischte Historikerinnen und Historikern Interesse, sondern auch für neugierige Wanderer und Geschichtsliebhaber.„Vor beinahe 3000 Jahren befand sich dort in der Nähe des Michaeler Teiches eine herrschaftliche Siedlung. Die rund 15 Grabhügel sind noch stumme Zeugen davon“, erklärt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Das Museum der Stadt Villach hatte bereits Informationstafeln aufgestellt, die im Laufe der Jahre verwittert waren und in keinem guten Zustand mehr waren. Doch kürzlich wurde dies geändert.

„Wir haben die Informationstafel erneuert und sie am Kreuzungspunkt zweier beliebter Wanderwege aufgestellt. Sie zeigt einen Orientierungsplan mit allen Hügelgräbern und ist zweisprachig“, erklärt Museumsdirektor Andreas Kuchler. Obwohl Ausgrabungen im Jahr 1997 nicht mehr viele Funde zutage brachten, konnten dennoch spannende Einblicke in den Grabbau gewonnen werden. „Es ist wichtig, die spannende Geschichte, die Villach umgibt, zu erhalten und sowohl für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch Gäste zu erhalten. Mit solchen Informationstafeln leistet das Museum wertvolle Aufklärung zur regionalen Geschichte“, betont Sandriesser.

Eine zweisprachige Infotafel zu dem Grabhügel aus der Hallstattzeit © Karin Wernig

22. Mai 2024

LC Villach: Athleten aus ganz Österreich und Italien am Start

Bereits zum vierten Mal lockte das Pfingstmeeting des LC Villach Sportlerinnen und Sportler aus ganz Österreich sowie aus Italien in das Stadion Lind. Mit rund 100 Nennungen war das Teilnehmerfeld breit aufgestellt und bot Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen. Die Bewerbe umfassten unter anderem 100-Meter-Hürden, Weitsprung und Speerwurf sowie Läufe über verschiedene Distanzen. Auch für die jüngsten Athleten gab es Gelegenheit, ihr Können zu zeigen, mit dem 60-Meter-Sprint und dem Vortex Wurf.

Erfolgreich waren die Athleten des LC Villach bei diesem Meeting: Jakub Zembaty erzielte über 400-Meter-Lauf eine neue persönliche Bestleistung von 49,72 Sekunden und sicherte sich damit den zweiten Platz hinter Filippo Argenton von Atletica Brugnera Friulitagli. Sebastian Mayer absolvierte seinen ersten 400-Meter-Lauf in 52,90 Sekunden und Altmeister Oliver Münzer erreichte eine neue Saisonbestleistung von 54,65 Sekunden. Er führt in seiner Altersklasse die Österreichische Bestenliste an. Sonja Schustereder glänzte im Speerwurf mit einer neuen persönlichen Bestweite von 37,50 Meter und liegt damit auf Platz zwei der österreichischen U18 Jahresbestenliste. Fabian Graßl und Valentin Liebhard holten einen Doppelsieg über 800 Meter bei den Männern, während Alissa Liebhard bei den Frauen eine neue persönliche Bestzeit über die gleiche Distanz erzielte.

Marie Sinnegger siegte über 100-Meter-Hürden und wird gemeinsam mit Sonja Schustereder und Katarina Vukicevic bei den Österreichischen Mehrkampfmeisterschaften antreten. Michaela Zwerger stellte einen neuen Kärntner Mastersrekord über 800 Meter in der Klasse W55 auf. Niklas Groschacher beeindruckte bei den Kids mit einer starken Leistung über 60 Meter und im Vortexwurf. Amelie Tiffner zeigte ebenfalls starke Leistungen und holte sich zweimal den zweiten Platz.

17. Mai 2024

Volksschule Ferndorf gewinnt Bezirkssieg bei Kinder-Sicherheitsolympiade

In einem Wettkampf in der Eishalle Velden sicherte sich die Volksschule Ferndorf unter der Leitung von Lehrer Josef Pichler erstmals den Bezirkssieg von Villach-Land bei der Kinder-Sicherheitsolympiade (KSO) des Kärntner Zivilschutzverbands. Die vierten Volksschulklassen überzeugten mit ihrem Sicherheitswissen und Geschicklichkeit, was ihnen insgesamt 326 Punkte einbrachte. Den zweiten Platz belegte die Volksschule Weißenstein unter der Leitung der Lehrerinnen Christina Ertl und Gerda Hutter mit 316 Punkten, gefolgt von der drittplatzierten Volksschule Goritschach 4a unter Lehrerin Tereza Mistelbauer mit 313 Punkten.

Die Kinder-Sicherheitsolympiade dient nicht nur dem spielerischen Wettbewerb, sondern auch dazu, das Bewusstsein für Naturereignisse und deren Auswirkungen auf den Schutz der Bevölkerung zu stärken. „Zu wissen, wie man sich richtig schützt und unnötigen Gefahren sicher aus dem Weg geht, kann auch bei einer herannahenden Unwetterfront mit Sturm, Hagel und möglichen Überflutungen lebensentscheidend sein“, erklärte Zivilschutzpräsident Rudolf Schober. Die Teilnehmer absolvierten vier Klassenbewerbe, darunter Spiele wie das Safety-Spiel für Lebensretter, ein Frage-Antwortspiel zu Sicherheit und Selbstschutz, den Radfahrbewerb der Kärntner Landesversicherung, den Löschbewerb des Landesjugendreferats sowie das Gefahrstoff-Würfelpuzzle der AUVA.

Das Landesfinale findet am Mittwoch, 5. Juni, am ASV-Sportplatz Annabichl in Klagenfurt statt. Die Kinder-Sicherheitsolympiade ist ein gemeinsames Projekt des Kärntner Zivilschutzverbands, der Bildungsdirektion Kärnten sowie der AUVA zur Förderung von Sicherheitsbewusstsein und Selbstschutz bei Kindern.

Aktuelle Verkehrsbehinderungen und Straßensperren

In den kommenden Wochen sind in Villach aufgrund verschiedener Veranstaltungen und Bauarbeiten Verkehrsbehinderungen und Straßensperren zu erwarten. Der Wollaniger Kirchtag führt von heute bis Montag (17. bis 20. Mai) zur Sperrung der Oberwollaniger Straße und des Wollanigbergweges im Veranstaltungsbereich. Eine Umleitungsstrecke entlang des Hochpirkachweges und des Wollanigbergweges wird eingerichtet.

Am Samstag, den 18. Mai, wird aufgrund des Bezirksleistungswettbewerbs der Villacher Feuerwehren in der Villacher Alpen Arena der Goritschacher Weg vom Kreuzungsbereich mit der B 86 Villacher Straße bis zum Goritschacher Weg 125 von 12 bis 21 Uhr gesperrt. Auch hier wird der Verkehr umgeleitet.

Weitere Verkehrsbehinderungen sind in der Esperantostraße 5 zu erwarten, wo eine Fahrzeugaufstellung noch bis zum 30. August zu einer Straßensperre führt. Im Bereich Nikolaigasse 39 kommt es von 21. bis 31. Mai aufgrund der Aufstellung einer Hebebühne zu Verkehrsbehinderungen. Grabungs-, Kabelverlegungs- und Straßenbauarbeiten in der Richtstraße (Nummer 15 bis 30) führen vom 21. Mai bis zum 14. Juni zu Verkehrseinschränkungen, für die eine Umleitungsstrecke eingerichtet wird.

Eine Straßensperre im Bereich Emailwerkstraße 10 aufgrund von Grabungsarbeiten ist vom 3. bis zum 28. Juni geplant, auch hier wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Am 29. Mai können temporäre Verkehrsbehinderungen aufgrund von Bauwerksprüfungen und -kontrollen an der Alpen-Adria-Brücke auftreten. Zusätzlich sind Verkehrsbehinderungen aufgrund von Grabungsarbeiten für die Herstellung eines Gerinnes entlang der St.-Magdalener-Straße (Höhe Nummer94) von 13. bis zum 31. Mai zu erwarten.

Weitere Informationen unter www.villach.at.

Stadt lädt zu demenzfreundlichem Ball und Kinofilm

Mit der Veranstaltungsreihe „Villach goes demenzfreundlich“ versucht die Stadt Villach auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Alzheimer und andere Formen von Demenz gehören immer häufiger zu unserem Alltagsleben, eine Sensibilisierung ist daher unerlässlich. „Wir werden zunehmend auch als Gesellschaft damit konfrontiert werden, die Anzahl der betroffenen Personen wird sich bis 2050 verdoppeln. Daher wollen wir auch als Stadt möglichst breit informieren“, sagt Gesundheitsreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Kommende Woche gibt es gleich zwei Möglichkeiten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen: einen Kinoabend und einen Ball.

Der berührende und sehenswerte Dokumentarfilm „Vergiss mein nicht“ ist ein Film über die Liebe zwischen Mutter und Sohn, Eltern und Kindern, Mann und Frau. Es ist auch ein Film über Alzheimer-Demenz, die Familien erschüttern und verändern kann.

Der Ball „Vergiss mein nicht“, der gemeinsam mit der Volkshilfe veranstaltet wird, ist für Menschen mit Demenz gedacht. Seniorinnen und Senioren, pflegende Angehörige und Betreuungspersonen sowie alle Interessierten werden einen feines, frühlingshaftes Fest im Bambergsaal erleben.

Bei beiden Veranstaltungen gilt freier Eintritt, eine Anmeldung ist erbeten.

16. Mai 2024

Villacher Draubermen aus Sicherheitsgründen gesperrt

Aufgrund der erwarteten starken Regenfälle werden die Villacher Draubermen zwischen dem Kraftwerk und dem Silbersee präventiv für Fußgänger und Radfahrer im Laufe des heutigen Nachmittags gesperrt. Die Maßnahme erfolgt aufgrund der Prognosen, die einen deutlichen Anstieg des Wasserspiegels der Drau in den kommenden Stunden vorhersagen. Die Sperrung betrifft den Bereich zwischen dem Kraftwerk und dem Silbersee. „Die Spitze ist vom Hydrographischen Dienst am Freitag in den Morgenstunden vorhergesagt“, sagt Alfred Wolligger, Leiter des Wirtschaftshofs.

15. Mai 2024

Flurreinigungsaktion in Villach: Freiwillige Helfer gesucht

Die traditionelle Flurreinigungsaktion der Stadt Villach läuft noch bis zum 31. Mai. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben weiterhin die Möglichkeit, sich für das Finale der Aktion zu engagieren. Handschuhe und Müllsäcke werden zur Verfügung gestellt, um achtlos weggeworfenen Müll entlang von Straßen, Bächen und öffentlichen Grünflächen zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

Die Stadt Villach ruft wieder freiwillige Helferinnen und Helfer dazu auf, sich aktiv an der Aktion zu beteiligen. Interessierte können sich wochentags von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (04242) 205 24 12 anmelden und nach telefonischer Voranmeldung während der Aktion Handschuhe und Müllsäcke abholen. „Es ist sehr schade, dass diese Aktionen überhaupt notwendig sind. Umso mehr möchten wir uns bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern schon vorab bedanken, die sich dazu bereiterklären, unsere Natur vom Müll anderer zu befreien. Ihr Beitrag ist unbezahlbar“, sagt Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich Vereine, Schulen, Kindergärten, Privatpersonen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen an der Flurreinigungsaktion. Ingesamt wurden 15 Tonnen Müll gesammelt.

Flurreinigung: Sascha Jabali Adeh mit freiwilligen Helferinnen und Helfern © KK/Privat

Unfall auf Baugerüst: Mann aus Bezirk Villach Land verletzt

Am 13. Mai gegen 14.20 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet von Pörtschach ein Unfall, bei dem ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land auf einem Baugerüst ausrutschte und auf einen Sicherungsbolzen stürzte. Der Mann erlitt dabei eine Verletzung unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen.

14. Mai 2024

Infotag zu neuem Kindergarten-Kolleg

Im kommenden Herbst soll in Villach erstmals ein zweijähriges Kolleg zur Kindergärtner- und Kindergärtnerinnen-Ausbildung starten. Es richtet sich an Maturanten und Umsteiger gleichermaßen und soll den großen Mangel an Pädagogen abdecken. Attraktiv ist die neue Bildungseinrichtung für Menschen aus dem Raum Villach und Oberkärnten. Es ist für Interessenten nicht mehr nötig, täglich nach Klagenfurt in die Bafep zu pendeln. Am Infostand in der HAK Villach, dort wird auch die Kolleg-Klasse dann unterrichtet, kann man sich heute zwischen 10 und 11.30 Uhr informieren. Anmeldungen sind bis 13 Juni möglich, am 20. Juni findet die Eignungsprüfung statt.

Das sind die Paten der Schwammstadt-Bäume

Die „Grüne Achse“ in Villach, die eine Baumreihe vom Hauptbahnhof bis zum Stadtpark schaffen soll, um die Klimafitness der Innenstadt zu optimieren, ist einen markanten Schritt weitergewachsen. Auf dem Hauptplatz wurden bereits vier Schwammstadt-Bäume gepflanzt, die von nachhaltig denkenden Unternehmern gesponsert wurden. „Klimaschutz und Nachhaltigkeit müssen uns allen ein Anliegen sei. Bäume sind das allerbeste Mittel gegen die Hitze in der Stadt“, sagte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) beim Lokalaugenschein mit den Baumpaten und dankte ihnen.

Vertreter bedeutender Firmen, Mathias Felsberger (stellvertretend für Infineon-Finanzvorstand Jörg Eisenschmied), Josef Willroider (Willroider GmbH), Franz Teppan, Gerd Moser und Ludwig Lengger (August de Roode - Wiener Immobilien), Wolfgang Hierzer (stellvertretend für Saubermacher-Chef Hans Roth) zeigten sich überzeugt: „Klimaschutz geht nur gemeinsam!“ „Ihre“ Bäume werden in den heißen Sommermonaten für angenehmen Schatten sorgen. Dank des innovativen Schwammstadt-Prinzips haben die Bäume im Untergrund viel Platz für ihre Wurzeln und zur Wasserspeicherung.

Die ersten vier Eichenbäume auf dem Hauptplatz wurden nach dem Schwammstadt-Prinzip gepflanzt, weitere sechs sollen im kommenden Frühjahr folgen. „Wir haben es hier mit den ersten Bäumen zu tun, die seit Bestehen unserer Stadt auf dem Hauptplatz Quartier bezogen haben“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Baustadtrat Harald Sobe würdigte sowohl die Sponsoren als auch die Betriebsinhaber in der Kernzone der Stadt: „Wir haben die Baustelle, die auch gleich für die Einleitung von Fernwärme genutzt wurde, in enger Abstimmung mit den Unternehmer getaktet.“ Die innovativen Schwammstadt-Bäume werden nicht nur für angenehmen Schatten sorgen, sondern auch über ausreichend Platz für ihre Wurzeln und zur Wasserspeicherung verfügen. Die „Grüne Achse“ in Villach setzt somit ein Zeichen für mehr Grün und Nachhaltigkeit in der Innenstadt.

Mathias Felsberger, Josef Willroider, Franz Teppan, Gerd Moser, Ludwig Lengger, Harald Sobe, Thomas Moraus, Wolfgang Hierzer, Wolfgang Faller,Sarah Katholnig und Günther Albel © Stadt Villach/Karin Wernig

Am Kinderflohmarkt „alte“ Favoriten gegen neue Prunkstücke tauschen

Am kommenden Samstag, 18. Mai, sind junge Schatzsucher eingeladen, ihre eigenen Schätze zu verkaufen, zu tauschen und Neues zu entdecken beim Villacher Kinderflohmarkt am Hans-Gasser-Platz. Ein Tag voller geschäftlicher Abenteuer erwartet die Besucherinnen und Besucher, die die Gelegenheit haben, „alte“ Favoriten gegen neue Prunkstücke einzutauschen. Der Villacher Kinderflohmarkt findet von 9 bis 13 Uhr (Aufbau ab 8.15 Uhr) statt.

Von Büchern über Spielsachen bis hin zu Fahrrädern und Bekleidung – auf dem Kinderflohmarkt ist für jeden etwas dabei. Verkäuferinnen und Verkäufer bieten Gegenstände an, für die sie keine Verwendung mehr haben, und laden alle Interessierten ein, vorbeizukommen, Familie und Freunde mitzubringen und einen Tag voller Spaß in einer lebendigen und freundlichen Atmosphäre zu verbringen. Anmeldung unter: www.villach.at.

Derzeit sind alle Plätze für den Kinderflohmarkt in der Villacher Innenstadt bereits vergeben. Aber keine Sorge, ihr könnt euch trotzdem anmelden und kommt automatisch auf die Warteliste. Sollte ein Platz frei werden, werdet ihr umgehend informiert.

Am Samstag findet der Kinderflohmarkt am Hans-Gasser-Platz statt © Ki-2-high

13. Mai 2024

Am Wochenmarkt: Schüler präsentieren ihre Produkte

Am Mittwoch, 15. Mai, ab 9 Uhr laden die Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Stiegerhof zu einem Erlebnistag am Villacher Wochenmarkt ein. Dieser steht ganz im Zeichen von Milch und Milchprodukten, Pferde- und Waldwirtschaft. Die angehenden Landwirtschaftsexperten werden ihre Produkte aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch zur Verkostung anbieten. Neben kulinarischen Genüssen erwartet die Besucher ein unterhaltsames und informatives Rahmenprogramm. Die Schülerer werden Einblicke in die Waldwirtschaft geben, darunter das fachgerechte Wechseln einer Kette bei der Motorsäge. Auch der Ausbildungszweig Pferdewirtschaft wird präsentiert, inklusive Fahrten mit einer Pferdekutsche durch die Innenstadt.

„Gesunde Ernährung aus regionaler und nachhaltiger Produktion ist wichtiger und geschätzter denn je. Wer heimische Lebensmittel vor Ort kauft, stärkt die Wirtschaft und die Region und genießt ein ehrlich erzeugtes Produkt“, sagt Marktreferent Stadtrat Christain Pober (ÖVP). Direktor Johannes Leitner zeigt sich erfreut über die Präsentationsmöglichkeit für die zukünftigen Bewirtschafter des ländlichen Raumes: „Der Villacher Wochenmarkt ist für unsere Schüler eine ideale Plattform, um ihr Können und ihre praxis- und zukunftsorientierte Ausbildung unter Beweis zu stellen.“

Die Schüler der LFS Stiegerhof präsentieren ihre Produkte am Wochenmarkt in Villach © Stadt Villach/Kompan

Fotografie-Ausstellung in Villacher Einkaufszentrum

Vom 14. bis 28. Mai können Besucher des Einkaufszentrum „Atrio“ in Villach kostenlos die Fotografie-Ausstellung der 50 Finalisten der siebten „Red Bull Illume Image Quest 2023“ bestaunen. Der weltweit größte Wettbewerb für Adventure und Actionsport Fotografie präsentiert die außergewöhnlichsten und kreativsten Bilder als Kunstwerke, die die Leidenschaft, den Lifestyle und die Kultur der Fotografinnen und Fotografen ins Licht rücken. Die Gewinner der touren nun durch 15 „SES Shopping-Center“ in Slowenien, Österreich und Italien. Die 50 Bilder in zwei mal zwei Meter großen Lichtrahmen können während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 9 bis 19.30 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr) kostenlos bestaunt werden.

Weitere Informationen zur Ausstellung sind auf www.redbullillume.com verfügbar.

Villacher am Stockerl bei Kirschblütenlauf in Klagenfurt

Der Kirschblütenlauf fand heuer zum ersten Mal im Strandbad Klagenfurt statt, nachdem er mehr als zehn Jahre lang in Krumpendorf stattgefunden hatte. Die karitative Laufveranstaltung lockte zahlreiche Athleten an, darunter dreizehn Teilnehmer des LC Villach. Davon gab es vier Stockerlplätze: Michaela Zwerger, Jasmin Kerschbaumer, Annika Tiffner und Niklas Groschacher. Zwerger sicherte sich den zweiten Platz auf der über 4000 Meter Strecke. Kerschbaumer in der Klasse U14 absolvierte die 1000 Meter lange Strecke in 3:25 Minuten und belegte den zweiten Platz. Tiffner erzielte den zweiten Platz in der Klasse U10. Groschacher bei den Burschen holte sich den dritten Platz.

Weitere Erfolge: Emma Winkler erreichte Platz vier und Amelie Tiffner holte Platz sechs. Robin Marföldy den 17. Platz trotz eines Sturzes. Leni Steiner freute sich über Platz fünf bei ihrem ersten Start in der U12-Klasse. Anna Fleiss-Cianciabella verpasste knapp das Stockerl und belegte den vierten Platz in der Klasse U8, Vereinskollegin Wanda Leithold den 13. Platz. In der jüngsten Klasse U6 erreichte Judith Schützelhofer bei ihrem ersten Lauf den zehnten Platz bei den Mädchen, während Matteo Groschacher bei den Burschen den sechsten Platz holte.

8. Mai 2024

Rennsteiner Brücke muss aufgrund „akutem Schaden“ kurzfristig saniert werden

Ab kommenden Montag, 13. Mai, wird die Rennsteiner Brücke an der B100 Drautalstraße in Villach-Nord saniert. Grund ist ein „akuter Schaden“ am Fahrbahnübergang, der beseitigt wird. Im Zuge der Arbeiten wird die komplette Konstruktion am Fahrbahnübergang erneuert. „Die Verkehrssicherheit hat oberste Priorität, daher wird die Sanierung außerplanmäßig und so rasch wie möglich durchgeführt“, sagt Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP). Die Kosten belaufen sich auf 100.000 Euro und werden vom Straßenbaureferat des Landes finanziert.

Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt, im Baustellenbereich ist eine Fahrspur gesperrt. Die Instandsetzungsmaßnahmen sind voraussichtlich am 7. Juni abgeschlossen.

Ab Montag laufen Sanierungsarbeiten bei der Rennsteiner Brücke © Jandl

Zum Tag der Pflege setzen sie ein Zeichen in der Villacher Innenstadt

Am 12. Mai wird weltweit der Tag der Pflege gefeiert. Um auf die Notwendigkeit qualitätsvoller Pflege und Betreuung auch für ältere Menschen hinzuweisen, setzten die ÖGB-Pensionistinnen und Pensionisten der Region Villach/Hermagor unter dem Motto „In der Not sind wir ohne Pflege tot“ ein Zeichen in der Villacher Innenstadt. „Wie das Einkommen darf auch das Alter bei Pflege und Betreuung keine Rolle spielen“, betont ÖGB-Regionalpensionistenvorsitzender Anton Kreulitsch. Er fordert gleichzeitig gute Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte, die täglich ihr Bestes geben, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu gewährleisten.

„Die Regierung muss die Finanzierung nachhaltig sicherstellen. Zudem müssen einheitliche und hochwertige Standards im Pflege- und Betreuungsbereich gewährleistet werden“, so Kreulitsch weiter. Neben einheitlicher Standards und der nachhaltigen Finanzierung pochen die ÖGB-Pensionisten auf den Ausbau von Palliativeinrichtungen, hochwertige, flächendeckende und leistbare Unterstützungsangebote auch für Angehörige und höhere Anforderungen bei der Ausbildung von 24-Stunden-Betreueren. „Wir wissen, dass der gesamte Gesundheits- und Pflegebereich zu einem Spielfeld privater Unternehmen geworden ist. Dagegen muss die Regierung vorgehen und vielmehr selbst investieren. Denn davon profitieren sowohl die zu pflegenden und zu betreuenden Personen jeden Alters als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Kreulitsch abschließend.

Asylwerbende blickten hinter die Arbeit der FF Latschach

Am 6. Mai hatten zwölf minderjährige Bewohner der Betreuungseinrichtung Finkenstein, betrieben von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), die Möglichkeit, die Freiwillige Feuerwehr Latschach rund um Kommandant Jürgen Nessmann zu besuchen. Die Jugendlichen erhielten eine Führung durch das Rüsthaus, bei der sie die Feuerwehrautos und die gesamte Ausrüstung bestaunen konnten. Im Anschluss folgte ein Vortrag über das Freiwilligensystem der österreichischen Feuerwehren, mit einem Schwerpunkt auf dem Umgang mit Bränden und den damit verbundenen Herausforderungen.

Während einer offenen Diskussionsrunde hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, Fragen zu stellen und weitere Details über die Feuerwehrarbeit zu erfahren. „Dieser Besuch hat den Jungs einen einzigartigen Einblick in die Arbeit und das Engagement unserer örtlichen freiwilligen Feuerwehrleute geboten. Mir ist es wichtig, ihnen zu zeigen, wie unser System funktioniert, damit sie überhaupt eine Chance haben, sich zu integrieren. Man muss etwas kennen, bevor man es respektieren kann“, sagte der Finkensteiner Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP), der die Asylwerbenden bei dem Lokalaugenschein begleitete

Auch der Villacher Nationalratsabgeordnete Peter Weidinger (ÖVP) war an der Organisation beteiligt und unterstrich die Wichtigkeit des Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses: „Man muss den Geflüchteten zeigen, welche Werte uns wichtig sind, und offen mit ihnen umgehen. In solchen Dialogen bildet sich gegenseitiges Verständnis aus und viele Probleme können erst gar nicht entstehen.“

Pflanzliche Ernährung im Fokus – Trend oder langfristige Veränderung?

Eine Diskussion fand kürzlich am CHS Villach statt, als der Rewe-Markt Billa gemeinsam mit dem Netzwerk „Verantwortung zeigen“ und der Schule zum offenen Meinungsaustausch über den Trend zur rein pflanzlichen Ernährung einlud. Diskutiert wurde über den Wandel: Immer mehr Menschen meiden den Konsum und Verzehr von Fleisch oder tierischen Produkten.

Mit mehr als 7000 rein pflanzlichen Produkten in ihren Märkten bietet Billa das größte plant-based Sortiment Österreichs im Lebensmitteleinzelhandel. Unter der Leitung von Iris Straßer von „Verantwortung zeigen“ diskutierten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen mit Schülerinnen und Schülern des CHS Villach über die veränderten Ansprüche an die Ernährung. Die Schüler hatten zuvor die Möglichkeit, das pflanzliche Sortiment im Billa Plus Markt in Villach zu erkunden.

Petra Mayer, Direktorin des CHS Villach, lobte die Diskussion: „Die vegane Küche ist neben der traditionellen Kochausbildung ein fixer Bestandteil der gastronomischen Ausbildung an unserer Schule. Als ÖKOLOG-Schule setzen wir seit einigen Jahren diverse Maßnahmen, um die soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit an unserer Schule zu verankern und die bewusste Lebensweise unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken.“

Die Veranstaltung zeigte deutlich, dass der Trend zur rein pflanzlichen Ernährung immer mehr an Bedeutung gewinnt und sowohl im Handel als auch in der Gastronomie zunehmend Berücksichtigung findet.

7. Mai 2024

Pfarrer feierte 60. Geburtstag mit Überraschungsgottesdienst

Der Pfarrer Marijan Marijanovic, der in den Pfarren Lind ob Velden, Rosegg und Gottestal/Wernberg tätig ist, feierte am 24. April seinen 60. Geburtstag inmitten einer Überraschung. Während des feierlichen Gottesdienstes in der Pfarrkirche Lind wurde er von zahlreichen Gläubigen und Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte seiner Pfarren überrascht. Die Bürgermeisterin von Wernberg, Doris Liposchek (SPÖ), und der Bürgermeister von Velden, Ferdinand Vouk (SPÖ), übermittelten persönlich ihre Glückwünsche und dankten ihm für sein engagiertes seelsorgerisches Wirken und seine gelebte Nächstenliebe.

Gerhard Kopeinig für die Ortsgemeinschaft Lind sowie Gründungsobmann Walter Kupper brachten ebenfalls ihre Wertschätzung für den Jubilar zum Ausdruck. Die Erstkommunionskinder unterstützten als Ministranten, während der Männergesangsverein Lind ob Velden unter Obmann Willi Ulbing, Organist Christian Müllner und der Chor Allegra für die musikalische Umrahmung sorgten. Pfarrer Marijanovic ist seit 2020 Provisor von Lind ob Velden und Rosegg sowie seit 2021 auch von Gottestal.

Pfarrer Marijan Marijanovic feierte 60. Geburtstag mit Überraschungsgottesdienst © KK/Privat

Stadt Villach für Transparenz geehrt

Die Stadt Villach wurde von „Transparency International“ für den „offenen und überprüfbarer Umgang mit Geld und Informationen“ unter die Top fünf in Österreich gereiht. Landesweit ist Villach dem Ranking nach die transparenteste Stadt. Verglichen wurden 80 große Städte und Gemeinden, in rund 50 Kriterien, zum Beispiel Transparenz beim Budget, in Gremien, Vergabewesen und Beschaffung oder Unternehmensbeteiligungen. Auf Platz eins landete Wien, Graz und Linz auf Platz zwei und Villach dahinter. „Erst im Vorjahr haben wir einen Bundes-Verwaltungspreis erhalten, zudem gab es national und international gleich mehrere Ehrungen für nachhaltiges Arbeiten“, freut sich Magistratsdirektor Christoph Herzeg.

Die Demokratie-Wächter von „Transparency International“ (TI) engagieren sich global gegen Korruption. Transparenz, also offener und überprüfbarer Umgang mit Geld und Informationen, zählt dabei zu den wichtigsten Instrumenten. Aus diesem Grund erstellt „TI Austria“ regelmäßig ein Städte-Ranking, bei dem Österreichs kommunale Verwaltungen bewertet und verglichen werden

Einsatzorganisationen übten gemeinsam für den Ernstfall

Am Sonntag versammelten sich 80 Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR), des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK), des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB), der Freiwilligen Feuerwehr St. Magdalen und der Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB) zu einer gemeinsamen Einsatzübung am Magdalensee und beim Seebach. In verschiedenen Szenarien, darunter eine Gasexplosion bei einer Grillfeier, die Rettung und Versorgung von Kindern im Wald sowie die Bergung einer ertrunkenen Person durch Taucher, wurden die Einsatzkräfte auf die Probe gestellt.

Die Übung stärkte nicht nur die Fähigkeiten und Kompetenzen der Einsatzkräfte, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Spezialkräften. Jede Organisation brachte ihre Expertise ein und gemeinsam wurden alle Übungseinsätze erfolgreich durchgeführt.

Tennissaison in Velden hat gestartet

Das lange Warten hat ein Ende. Am vergangenen Wochenende lud der Vorstand der Sektion Tennis/Veldner Turnverein mit Obmann Gerhard Forstner zur Eröffnung der Tennissaison in die Veldener Waldarena. Zahlreiche Vereinsmitglieder mit Familie sowie Sportbegeisterte und Förderer kamen, um in geselliger und fröhlicher Runde die Saison mit Kulinarik und Tennissport einzuleiten. Die sechs Tennisplätze konnten an diesem Tag von jedem gratis genutzt werden, was auch sehr rege in Anspruch genommen wurde. Mit dabei auch Veldens Gemeindevorständin Margit Heissenberger (SPÖ).

6. Mai 2024

Eine saubere Umwelt für die „Gesunde Gemeinde“ Bad Bleiberg

Am Samstag, 4. Mai, fand in Bad Bleiberg eine Flurreinigungsaktion statt. Organisiert wurde der „Tag der Sauberkeit“ vom Umweltreferenten, dem zweiten Vizebürgermeister Hans-Peter Lackner (ULB). „Der von vielen Mitmenschen achtlos aus den fahrenden Fahrzeugen weggeworfene Müll stellt ein ernsthaftes Problem für unsere Umwelt dar“, sagt Lackner. Mit dabei waren die Kinder des Kindergartens und der Schulen, Vereinsmitglieder und Privatpersonen wie auch Bürgermeister Christian Hecher (ULB).

Flurreinigung in Bleiberg: Hans-Peter Lackner, Gabriele Steiner, Thomas Michenthaler und Christian Hecher © KK/Bad Bleiberg

Bergrettung Villach im Einsatz: Spaziergängerin am Tscheltschnigkogel verletzt

Am 5. Mai um 10.48 Uhr wurde die Bergrettung Villach zu einem Rettungseinsatz am Tscheltschnigkogel im Bezirk Villach gerufen. Eine 56-jährige Oberösterreicherin hatte sich bei einem Spaziergang aus unbekannter Ursache am rechten Knie verletzt und benötigte Hilfe. Die Einsatzkräfte erreichten die verletzte Frau schnell und versorgten sie vor Ort mit einer Beinschiene. Anschließend wurde sie durch das Einsatzfahrzeug der Bergrettung sicher abtransportiert. Um 11.21 Uhr erfolgte die Übergabe der Patientin an das Team des Rettungswagens, welches sie ins Landeskrankenhaus Villach brachte.

Die Bergrettung Villach war gestern am Tscheltschnigkogel im Einsatz © Bergrettung Villach

3. Mai 2024

„Goldene Tanne“ für Spar-Markt in Vassacher Straße

Der Spar-Supermarkt Villach, Vassacher Straße erhält die höchste interne Auszeichnung von Spar – die „Goldene Tanne“. Die begehrte Trophäe wird jährlich an die besten Spar-Standorte des Landes vergeben. In Kärnten konnte dieses Jahr Marktleiter Thomas Scheiber und sein Team die Jury überzeugen.

Im Jahr 2002 wurde der SPAR-Supermarkt in der Vassacher Straße eröffnet und 2014 modernisiert. Im vergangenen Jahr legte das Team rund um Marktleiter Thomas Scheiber noch „ein Schauferl drauf“, konnte somit die „Goldene Tanne“ gewinnen und verwies die Filialen Eurospar Velden, Spar-Markt Klagenfurt, Lodengasse und -Supermarkt Kötschach auf die Plätze.



„Ich freue mich, dass wir diese wichtige Auszeichnung gewonnen haben. Die ‚Goldene Tanne‘ ist die Belohnung für ein sehr intensives und erfolgreiches Jahr“, so Thomas Scheiber.



Um die „Goldene Tanne“ gewinnen zu können, muss sich ein Spar-Standort den wirtschaftlichen Bewertungskriterien einer Jury stellen. Die Entwicklung der Frischeabteilungen – der Feinkost- sowie Obst- und Gemüseabteilungen – spielt bei der Bewertung ebenso eine Rolle wie die Reduzierung des Verderbs oder eine niedrige Fluktuation. Der Spar-Supermarkt in der Vassacher Straße konnte in allen Punkten überzeugen und kann sich somit verdient als Siegermarkt bezeichnen. Die Verleihung fand im Rahmen der traditionellen Spar-Filialtagung im Casineum Velden statt. Marktleiter Thomas Scheiber nahm die begehrte Trophäe, stellvertretend für sein 21-köpfiges Team, gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Birgit Dörfler vom Vorstandsvorsitzenden der Spar, Hans Reisch entgegen.

Am Samstag lädt Wochenmarkt mit Brauereien zum „Hopfenfrühling“ ein

Bierproduzentinnen und -produzenten aus Villach und der Region sowie der Wochenmarktverein stellen das traditionsreiche Hopfengetränk kommenden Samstag, 4. Mai, in den Mittelpunkt.

„Am kommenden Samstag, 4. Mai, wird sich am Markt alles um den Hopfen drehen“, kündigt der Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP) an. „Wir laden gemeinsam mit bekannten und traditionellen Bierproduzenten zum Villacher Hopfenfrühling ein.“

Ab 9 Uhr geht es in der Markthalle mit der Verkostung der besonderen, in und um Villach gebrauten speziellen und sehr unterschiedlichen Biersorten los: Die Malle Biermanufaktur aus Wollanig, Hochtal-Bier aus Bad Bleiberg, Lieser Bräu aus Spittal, Loncium Bier aus Kötschach-Mauthen und Turmbräu Melcher aus Maria Gail werden verschiedene Hopfengetränke kredenzen.

Gleichzeitig eröffnen Kärntner Spargelbetriebe die Saison des gesunden Gemüses am Wochenmarkt. Stadtrat Pober freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher: „Wir sind stets bemüht, genussreiche und auch informative Veranstaltungen auf den Wochenmarkt zu bringen.“

Stefan Melcher (Turmbräu) und Rudolf Malle (Mallebier) sind mit dabei © KK/Privat

Vom Klassenzimmer auf die Unternehmerbühne

Zehn Schülerinnen und Schüler präsentierten beim Landeswettbewerb des Projekts „JUNIOR - Schülerinnen gründen Unternehmen“ ihre Pitches. Sieger wurde das Team der KTS Villach, das sich damit für den Bundeswettbewerb in Wien qualifiziert hat. Sie überzeugten mit „Company Vi plant“ ,einem Urban Gardening Kit. Als Preisgeld erhielten sie 1.000 Euro von der BKS Bank AG.

2. Mai 2024

Wasserretter Velden retteten drei Menschen aus akuter Wassernot

Bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung der Österreichischen Wasserrettung der Einsatzstelle Velden am Wörthersee blickten die ehrenamtlichen Wasserretter auf ein außergewöhnliches Jahr zurück und zogen eine beeindruckende Bilanz. Die aktiven Mitglieder haben auch im abgelaufenen Jahr zahlreiche ehrenamtliche Stunden für die Bevölkerung und Gäste geleistet. Einsatzstellenleiter Gerd Mühlmann berichtet stolz von 800 geleisteten Stunden im Rahmen der Bäderüberwachung, sowie 251 Stunden bei Veranstaltungen sowie wurden 174 ehrenamtliche Stunden für die Ausbildung investiert. Die Wasserretter wurden zu knapp 30 Einsätzen gerufen, wobei drei Personen aus akuter Wassernot gerettet werden konnten sowie fünf Bootsbergungen dabei waren. Neu im Team ist Selina Gappitz als Schwimmlehrerin, die auch bereits bei den Bundesmeisterschaften ihr Können unter Beweis gestellt hat.

Für den unermüdlichen Einsatz dankte auch Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk. „Ein Großteil der Arbeitsstunden ist auch auf die Überwachung im Rahmen des Badebetriebes im Veldener Gemeindebad und auf zahlreiche Veranstaltungen zurückzuführen, dafür ein herzliches Dankeschön“, so der Gemeindechef an das Team der Veldener Wasserrettung. „Ein weiterer Schwerpunkt ist auch die Ausbildung und Prävention, hier leistete das Team der Wasserretter wichtige Arbeit mit der Abhaltung zahlreicher Schwimmtrainings- und Rettungsschwimmkurse“, so Veldens Bürgermeister. Traurig macht hingegen, dass im Sommer das Schlauchboot der ÖWR durch Vandalismus irreparabel beschädigt wurde. Dank großzügiger Spende des Motor-Yacht-Clubs Kärnten konnte ein neues mobiles Einsatzboot in den Dienst gestellt werden.



29. April 2024

Die GTMK Weißenstein lädt zum alljährlichen Frühjahrskonzert

Die Gemeinde-Trachtenmusikkapelle (GTMK) Weißenstein lädt am 30. April in Kulturhaus Weißenstein zu ihrem alljährlichen Frühjahrskonzert ein. Unter der Leitung von Kapellmeisterin Elisabeth Isepp und der Obfrau Andrea Mößlacher bringt die GTMK nach monatelangen Proben – unter anderem auch bei einem Probenwochenende im Lesachtal – bekannte Schlager und Hits zum Mitsingen auf die Bühne. Ein Höhepunkt des Abends wird wohl das Stück „First Suite in Eb“ von Gustav Holst sein. Doch auch die traditionelle Volksmusik mit Polka, Walzer und Marsch kommt nicht zu kurz. Beginn ist um 20 Uhr, Karten sind bei den Musikerinnen und Musikern erhältlich, Abendkassa ist ebenfalls möglich. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro. Durch den Abend moderiert Bettina Schützelhofer.

Die GTMK unter der Leitung von Kapellmeisterin Elisabeth Isepp und der Obfrau Andrea Mößlacher © Gtmk Weißenstein

26. April 2024

Aktuelle Verkehrsmeldungen aus Villach

In den kommenden Tagen sind im Villacher Stadtgebiet aufgrund von Bauwerksprüfungen und -kontrollen temporäre Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Die ÖBB-Brücke beim Heizhaus Warmbad wird am 29. April von 8 bis 12 Uhr überprüft, gefolgt von der Überführung B 100 Drautal Straße – Gritschacher Straße am 30. April von 8 bis 12 Uhr und der Überführung B 100 Drautal Straße – Eichbichlweg am selben Tag von 13 bis 16 Uhr. Am 7. Mai werden die Unterflurtrassen Westtangente und A9 sowie vier Durchlässe am Draubodenweg, Westtangente Fahrbahn und Fußgängerdurchlässe Nord und Süd von 8 bis 16 Uhr kontrolliert. Der Fußgängersteg Maria Gail ist am 16. Mai von 8 bis 12 Uhr betroffen, gefolgt von der Alpen-Adria-Brücke am 29. Mai von 8 bis 14 Uhr.

Zusätzlich zu den Bauwerksprüfungen gibt es weitere Verkehrsmeldungen: Die Sanierung von Fehlstellen einer Erdgashochdruckleitung entlang der B84 Faakersee Straße führt vom 22. bis zum 29. April zwischen km 4,050 bis km 4,075 zu Verkehrsbehinderungen. Grabungsarbeiten für den flächendeckenden Glasfaserausbau entlang der Rennsteiner Straße über die Meerbothstraße bis zur Piccostraße sorgen vom 29. April bis zum 14. Juni für Verkehrseinschränkungen.

Montagearbeiten in der Genotteallee (Höhe Heinrich-v.-Türlin-Straße) am 7. Mai sowie in der Willroiderstraße (Nr.5 bis Nr.13) vom 29. April bis zum 24. Mai aufgrund von Abbruch- und Pflasterungsarbeiten sind ebenfalls zu beachten. Grabungsarbeiten für die Herstellung der Fernwärme-Versorgung in der Pogöriacher Straße (Nr.39 bis Nr.41/1) vom 29. April bis zum 28. Juni sowie am Meisenweg (Nr.32 bis Nr.50) vom 29. April bis zum 28. Juni werden ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen führen.

Aktuelle Verkehrsmeldungen unter www.villach.at.

Villach erneut als „familienfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet

Die Stadt Villach wurde erneut als „familienfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet. Bundesministerin Susanne Raab (ÖVP) überreichte das Zertifikat an Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Die Auszeichnung bestätige das kontinuierliche Bestreben der Stadt, die Bedürfnisse der Bevölkerung in allen Altersgruppen zu erfüllen. Seit 2014 wird Villach regelmäßig auf Familienfreundlichkeit geprüft und stetig verbessert. Maßnahmen für Jugendliche, Angebote für ältere Menschen und Projekte, wie die demenzfreundliche Gemeinde, zeigen das Spektrum an Bemühungen.

Besonders hervorgehoben wurde der Jugendrat, der aktiv am Stadtgeschehen teilnimmt und mitentscheidet. Auch die Integration von „mehr Grün“ in verschiedenen Stadtteilen sowie familienfreundliche Einrichtungen, wie der Panorama-Beach, tragen zur Attraktivität Villachs bei. „Wir sind natürlich stolz auf diese Auszeichnung und geben den Dank gerne allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Abteilungen weiter, die sich stets mit großem Ehrgeiz für die Umsetzung der einzelnen Projekte einsetzen“, sagt Sandriesser.

Christoph Jünger (Geschäftsführer UNICEF Österreich), Johannes Pressl (Präsident des Österreichischen Gemeindebundes), Villachs Jugendrätin Arijana Malkoc, Villachs Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, Bundesministerin Susanne Raab und Landesrätin Sara Schaar © Harald Schlossko

Kindergartenprojekt für einen eigenen Biodiversitätsgarten

Die Stadt Villach geht neue Wege in Sachen Biodiversität und setzt mit einem Projekt im Kindergarten „Auf der Tratten“ ein Zeichen für den Schutz der Natur. Die Abteilung Stadtgrün plant die Errichtung eines eigenen Biodiversitätsgartens im dicht verbauten Stadtteil Manhatten-Trattengasse und involviert dabei die Kinder des Kindergartens in die Planung und Umsetzung. Im Kindergarten werden geeignete Wildsträucher gezüchtet, die später im geplanten Biodiversitätsgarten Verwendung finden sollen. „Wir wollen den kleinen Mädchen und Buben die Natur im direkten Kontakt mit dem lebenden Medium Blütenstrauch näherbringen“, sagt Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ).

Die Kinder sollen den gesamten Prozess vom Samen über den Keimling bis zur fertigen Pflanze miterleben und so ein Bewusstsein für die Vielfalt und Schönheit der Natur entwickeln. Stadtgrün-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter unterstützen das Projekt, indem sie den Kindern die erforderlichen Materialien bereitstellen und ihnen bei der Pflege der Wildsträucher helfen. Durch das Beobachten der biologischen Prozesse lernen die Kinder nicht nur über Pflanzenwachstum, sondern auch über die Bedeutung von Wildsträuchern für die Insekten- und Vogelwelt vor Ort. Das Projekt ist Teil eines Biodiversitätskonzepts, das Villach als erste Stadt in Österreich beschließen möchte, um aktiv zum Schutz der Artenvielfalt beizutragen.

Im Kindergarten „Auf der Tratten“ züchtet Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig mit den Kindern Wildsträucher © Martina Schurian

Villacher Traditionsbetrieb mit Gold ausgezeichnet

Qualität und Tradition seit 1898. Zum siebenten Mal Familiengeschichte wurde der Villacher Fleisch- und Wurst-Spezialist Frierss vom Testzentrum der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft DLG mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet. Für seine Qualität bei den DLG-Qualitätsprüfungen für Wurst und Wursterzeugnisse mit dem DLG-Gold ausgezeichnet. Die regelmäßige Teilnahme an den Qualitätsprüfungen über fünf Jahre hinweg und die kontinuierlichen Prämierungen unterstreichen das nachhaltige Qualitätsstreben des Familienbetriebs. „Wir sind sehr stolz über die Auszeichnung von der unabhängigen DLG-Expertenjury für unser nachhaltiges Qualitätsstreben, die wir bereits zum siebenten Mal in der Familiengeschichte erhalten haben“, betont Geschäftsführer Rudolf Frierss.

Seit 1898 wird das Unternehmen bereits in fünfter Generation geführt und zählt zu den führenden Qualitätsbetrieben der Wurst- und Schinkenproduktion in Österreich. Die jährlich mit DLG-Gold prämierten Klassiker wie der Kärntner Bauernschinken, die Kärntner Bergsalami oder die Original Kärntner Hauswürstel sind national bekannt und im gut sortierten Handel erhältlich.

Mit DLG-Gold ausgezeichnet: Christoph Frierss, Rudolf Frierss und Kurt Frierss © Martin Hofmann

Familientradition mit Erfolg



Der Villacher Traditionsbetrieb wurde 1898 gegründet und wird bereits in fünfter Generation geführt. Frierss zählt zu den führenden Qualitätsbetrieben der Wurst- und Schinkenproduktion Österreichs. National bekannt und im gut sortierten Handel gelistet ist Frierss vor allem mit seinen Kärntner Spezialitäten.

Die gesamte Vielfalt an Frierss Spezialitäten entdeckt man in den eigenen Feinkostgeschäften, dem Stammbetrieb in der Klagenfurter Straße und Frierss Feines Haus in Villach und in Klagenfurt in der Kärntnerei sowie neu am Benediktinermarkt.

„NADIIA“ Ukrainisches Sinfonieorchester gastiert erstmals in Villach

Am 30. April um 19.30 Uhr wird die musikalische Kultur der Ukraine erstmals in Villach präsentiert, wenn das „NADIIA“ Ukrainische Sinfonieorchester Charkiw auf der Bühne des Congress Centers Villach steht. Das Orchester zählt zu den herausragenden musikalischen Institutionen der Ukraine und setzt mit seinem Programm ein starkes Zeichen für die kulturelle Tradition seines Heimatlandes.

Der Name „Nadiia“, was auf Deutsch „Hoffnung“ bedeutet, spiegelt die Mission des Orchesters wider, die vielseitige und facettenreiche ukrainische Musik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Unter der Leitung des polnischen Dirigenten Jurek Dybał ist das Orchester bestrebt, genau dieser vielseitigen Musik eine Bühne zu bieten und die europäische Musiktradition mit der ukrainischen Kultur zu verbinden.

Besonders hervorgehoben wird das Werk „Gebet für die Ukraine“ von Valentin Silvestrov, das einen Ausdruck der tiefen Verbundenheit mit der ukrainischen Kultur und Geschichte darstellt. Karten für das Konzert sind in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online unter www.oeticket.com erhältlich.

Das NADIIA Ukrainisches Symphonieorchester Charkiw © Nadiia Ukrainisches Symphonieorchester Charkiw

Museum der Stadt Villach mit neuer Sonderausstellung

In Villach öffnen am 2. Mai öffnen das Museum der Stadt Villach, der Stadtpfarrturm und das Kärnten Relief wieder ihre Türen für Besucher. Besonders gespannt darf man auf die diesjährige Sonderausstellung sein, die sich ab dem 8. Mai dem Thema „Glück“ widmet. Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) verrät: „Noch befindet sich das Team in den finalen Vorbereitungen, aber es wird sicherlich überraschende Glücksmomente, spannende Geschichten von Menschen und unerwartete Objekte zu entdecken geben.“

Im vergangenen Jahr feierte das Museum sein 150-jähriges Jubiläum und verzeichnete einen Rekordbesuch von über 30.000 Gästen. Dieser Erfolg ist auch der modernen Inszenierung der Ausstellungen zu verdanken, die vom Team um Direktor Andreas Kuchler konzipiert wurden. Das Museum der Stadt Villach öffnet bereits am 2. Mai seine Pforten und lädt dazu ein, die Geschichte, Kunst und Kultur des Villacher Raums zu erkunden. Auch der Stadtpfarrturm, mit seinen 94 Metern, der höchste freistehende Kirchturm Kärntens, wird in diesem Jahr mit einem eigenen Shop aufwarten.

Die Öffnungszeiten: Das Museum hat von 2. Mai bis 3. November geöffnet, die Sonderausstellung „Glück/Happiness“ ist ab dem 8. Mai zu besichtigen (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr). Der Stadtpfarrturm empfängt Besucher von 2. Mai bis 5. November (Montag bis Samstag von 10 bis 16.30 Uhr, im Juli und August bis 18 Uhr). Das Kärnten Relief ist ebenfalls ab dem 2. Mai bis zum 4. November geöffnet (Montag bis Samstag von 10 bis 16.30 Uhr, an Feiertagen geschlossen). Der Schauraum Burg hat ganzjährig geöffnet.

Eingang des Museums der Stadt Villach mit Direktor Andreas Kuchler an der Spitze © Stadt Villach/Astrid Kompan

25. April 2024

Gegen Gewalt an Frauen mit oranger Parkbank

Der Soroptimist Club Wörthersee-Pörtschach unter der Leitung von Präsidentin Doris Pichler und Maria Schmidt-Leitner engagiert sich seit Jahren für die Aufklärung über „Gewalt gegen Mädchen und Frauen“ an öffentlichen Plätzen. Die Bekämpfung von Gewalt an Frauen ist eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen weltweit.

Als Teil ihrer Kampagne haben sie kürzlich eine orangefarbene Parkbank im Veldener Kurpark aufgestellt, die mit einem QR-Code versehen ist. Über diesen Code können Betroffene Informationen zu Notrufnummern und Beratungs- sowie Hilfsangeboten erhalten. Bürgermeister Ferdinand Vouk und Gemeindevorständin Margit Heissenberger (beide SPÖ) unterstützen diese Initiative und hoffen, dass die Parkbank dazu beiträgt, dass Betroffene die Unterstützung annehmen.

Eine orange Parkbank ist mit QR-Codes mit Informationen zu Notrufnummern und Beratungs- und Hilfsangeboten aufgestellt worden © KK/Sobe

Josefsmarkt am Kaiser-Josef-Platz und der Alpe-Adria-Raum

Der neue Josefsmarkt am Kaiser-Josef-Platz in Villach steht in den Startlöchern und verspricht, ein Magnet für Besucher aus dem Alpen-Adria-Raum zu werden. Während intensiv an der Detailplanung gearbeitet wird, sind Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP) und Koordinator Walter Egger unermüdlich damit beschäftigt, neue Beschicker nach Villach zu locken. Pober: „Wir möchten für die neue Markthalle ab 2027, die an sechs Tagen in der Woche geöffnet haben wird, auch den Alpen-Adria-Raum einbinden. Das Interesse dafür ist sowohl in Slowenien als auch in Friaul vorhanden.“ Eine slowenische Delegation mit potenziellen Interessenten war kürzlich zu Gast in Villach, um sich einen Eindruck vom Marktgeschehen und dem neuen Josefsmarkt zu verschaffen.

Egger berichtet von einem erfolgreichen Treffen mit Produzenten und Regionalmanagerin Eldina Čosatović: „Wir haben sie zu einem Wochenmarktbummel eingeladen und konnten ihnen positive Eindrücke vermitteln.“ Mit dem bunten und vielfältigen Angebot im Frühling konnten bereits drei Interessenten gewonnen werden, darunter eine Produzentin von Schafs- und Ziegenmilchprodukten aus Rateče, die bereits am kommenden Samstag ihre Waren auf dem Wochenmarkt präsentieren wird. Es soll auch daran gearbeitet werden, slowenische Dauer-Jausenwaren sowie Fisch- und Meeresfrüchte aus dem Raum Portoroz-Piran auf unserem Markt anzubieten.

Eine Delegation slowenischer Marktbeschicker nformierte sich über den neuen josefamarkt. © Bernd Stefan

Bevölkerung pilgerte ins Wernberger Gemeindeamt

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher suchten das Gemeindeamt in Wernberg auf, um einen Vortrag mit dem Titel „Der Sehnsucht folgen – Pilgerwege in und um Wernberg“ von Monika Gschwandner-Elkins und Roland Stadler zu erleben. Die Veranstaltung wurde von Vizebürgermeisterin Marlene Rogi eröffnet, Bürgermeisterin Doris Liposchek (beide SPÖ) stieß später zur Veranstaltung. Die Präsentation der beiden Referenten begeisterte die Zuhörer, darunter auch der ehemalige Bürgermeister Franz Zwölbar. Nach dem Vortrag standen Gschwandner-Elkins und Stadler den Gästen für Fragen zur Planung einer Pilgertour zur Verfügung.

Jahreshauptversammlung im Gedenken an Sepp Tschebull

Am vergangenen Samstag fand die Jahreshauptversammlung der Kärntner Landsmannschaft beim Bacherlwirt statt, die ganz im Zeichen des kürzlich verstorbenen Obmannes der Ortsgruppe Velden, Sepp Tschebull, stand. Er übte das Amt mehr als 45 Jahre aus. Landesobmann Heimo Schinnerl würdigte den engagierten Obmann, der die Ortsgruppe Velden über vier Jahrzehnte lang zu einer der mitgliederstärksten in Kärnten führte. Tschebull verkörperte die Werte des Brauchtums und der Heimatverbundenheit wie kaum ein anderer. In der anschließenden Neuwahl wurde sein Sohn Sepp H. Tschebull zum neuen Obmann der Veldener Ortsgruppe gewählt.

Neben dem Gedenken an Sepp Tschebull gab es auch erfreuliche Nachrichten während der Jahreshauptversammlung. Kulturreferentin Margit Heissenberger (SPÖ) erhielt das Ehrenzeichen für 30-jährige verdienstvolle Mitgliedschaft in der Marktgemeinde Velden. Die Veranstaltung wurde musikalisch vom Männergesangsverein Velden und dem „Wörtherseeklang“ umrahmt.

Margit Heissenberger erhielt Ehrenzeichen © KK/Privat

24. April 2024

Die Gemeinde Velden sucht Freiwillige für neues Mobilitätsmodell

In Velden hat sich die Situation im heimischen Taxiverkehr verändert: Wo früher eine Vielzahl von einheimischen Taxifahrern aktiv war, sind heute nur noch zwei verblieben. Die anderen kommen je nach Bedarf aus umliegenden Städten und Gemeinden. Die Taxiunternehmer habe die Vereinbarung zum Bedarfstaxi in Velden aufgekündigt, da die Entlohnung als zu gering empfunden wurde. Als Alternative plane die Gemeinde nun die Einführung eines „GoMobils“. Gerhard Schullnig (SPÖ), ehemaliger Taxiunternehmer und Mitglied des Gemeinderats, betont, dass diese Umsetzung auch in Velden durchaus möglich sei.

So wird nun die Gründung eines „GoMobil“-Vereins angestrebt. Hierfür werden sechs Personen gesucht, um die erforderlichen Statuten bei der Bezirkshauptmannschaft einzureichen. Die Gemeinde ruft daher zu freiwillige Helfer auf, um dieses Mobilitätsmodell schnellstmöglich in Velden einführen zu können.

Neues Mobilitätsmodell in der Gemeinde Velden: Künftig soll das „GoMobil“ als Taxi dienen © Hermann Sobe

Polizei ermittelt in zwei Fällen: Betrug und Einbruch

Ein 73-jähriger Mann aus Villach wurde Opfer eines Betrugs, als er auf einer Internetverkaufsplattform ein Motorrad kaufte, das nie geliefert wurde. Nachdem er mehrere tausend Euro auf ein italienisches Konto überwiesen hatte. Das Motorrad, welches von einer Spedition von Italien nach Österreich überstellt hätte werden sollen, wurde jedoch nicht geliefert. Weitere Erhebungen werden geführt.

In einem weiteren Vorfall brachen unbekannte Täter in ein Vereinslokal im Bezirk Villach ein. Zwischen dem 22. April, 17 Uhr und dem 23. April, 15 Uhr drangen sie gewaltsam in das Lokal ein und öffneten eine versperrte Schublade, aus der sie eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld stahlen. Der Verein erlitt dadurch einen finanziellen Schaden, dessen genaue Höhe noch ermittelt wird.

Villach setzt auf natürliche Schädlingsbekämpfung mithilfe von Blaumeisen

In Villach wird verstärkt auf Nachhaltigkeit und Biodiversität gesetzt, auch bei der Bekämpfung von Schädlingen in den innerstädtischen Platanen. Die kleine weiße Platanennetzwanze bereitet den Bäumen Probleme, da sie das Blattgrün aussaugt und auch für die Bewohnerinnen und Bewohner lästig sein kann. Statt chemischer Bekämpfung setzt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) mit und das Stadtgrün-Team auf natürliche Feinde wie die Blaumeise. Spezielle Nistkästen wurden in den Baumkronen angebracht, um den Vögeln einen Lebensraum zu bieten und sie als Gegenspieler im Kampf gegen die Wanze einzusetzen.

Das Stadtgrün-Team kooperiert mit Blaumeisen uns hat spezielle Nistkästen aufgehängt © Stadt Villach

23. April 2024

Stadt Villach verschenkt Frühlingsblumen am Rathausplatz

Für alle mit dem grünen Daumen ist Mittwoch, 24. April, ein wichtiger Termin: Die blühende Osterlandschaft auf dem Rathausplatz wird abgebaut und die Stadt Villach verschenkt die Frühlingsblumen an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Der Kinderzug wird noch bis zum 23. April bis Betriebsschluss fahren. Die Frühlingsblumen werden vom Team der Abteilung Stadtgrün in Kartons verpackt und kostenlos an Pflanzenliebhaber verteilt. Das Verteilen der Frühlingsblumen ab 7 Uhr auf dem Rathausplatz.

Stadtgrün-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Die blühende Osterlandschaft auf dem Rathausplatz ist jedes Jahr eines der beliebtesten Fotomotive in unserer Innenstadt und verbreitet wunderbare Frühlingsstimmung. Mit dem Ausgeben der Blumen werden die Pflanzen nachgenutzt und verschönern dann die Privatgärten unserer Stadt. Die wertvollen Grünoasen sind ein wichtiger Beitrag zu einer klimafitten Stadt.“

Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und das Stadtgrün-Team verschenken am 24. April die Frühlingsblumen der Osterlandschaft © Stadt Villach/ak

Lions Club Velden veranstaltet Liederabend für den guten Zweck

Der Lions Club Velden am Wörther See unter der Leitung von Präsident Dieter Pade organisierte Mitte April im Rahmen der Benefiz-Veranstaltungen „Kultur & Charity“ einen Liederabend mit dem Titel „Die Kraft der Liebe“ in der katholischen Kirche Velden. Die Einnahmen dieses Konzerts sind vollständig einer Familie in Not aus Velden gewidmet.

Lions Club Velden am Wörther See veranstaltete Liederabend © KK/Privat

Jubiläumskonzert des Männergesangvereins Morgensonne Kreuth

Der Männergesangverein (MGV) Morgensonne Kreuth feierte sein 111-jähriges Bestehen mit einem besonderen Jubiläumskonzert im Knappenhaus Bad Bleiberg. Der Abend stand ganz im Zeichen von Gesang, Musik und Humor, die seit über einem Jahrhundert die Essenz des Chors ausmachen. Für eine abwechslungsreiche Mischung sorgten das gemischte Quartett „Klångquadrat“, das Dreiländereck Quintett sowie der MGV selbst.

Unter der Leitung von Sprecher Seppi Rukavina und dem verantwortlichen Christoph Glantschnig präsentierten die Mitwirkenden ein vielfältiges Programm. Besondere Höhepunkte waren der gemeinsam vorgetragene Walzer „Der Wind bringt dir mein Lied“ und die Interpretation der Hit-Polka „Hallo kleine Maus“. Im Rahmen des Jubiläumskonzerts wurden auch verdiente Sangesbrüder für ihre langjährige Vereinstätigkeit geehrt, wobei nahezu jeder der dreizehn Sänger eine Auszeichnung erhielt.

22. April 2024

Fundrad-Charity erzielt Rekorderlös für Tagesstätte

Mit einer gelungenen Veranstaltung auf dem Nikolaiplatz startete die Stadt Villach offiziell in die Radsaison. Der große Höhepunkt war die Rad-Charity, bei der 30 Räder aus dem Fundlager der Stadt unter den Hammer kamen mit einem Rekorderlös von 5500 Euro. Dieser geht an die Tagesstätte „Die vier Jahreszeiten“. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) betonte die positiven Aspekte der Fundrad-Charity: „Diese Veranstaltung mit ihrem bunten Programm wird sehr gut angenommen. Die Aktion ist nachhaltig, da die Fundräder sinnvoll nachgenutzt werden und gleichzeitig Menschen in einer Sozialeinrichtung unterstützt werden.“

Ehrenbürger Gernot Bartl bewies einmal mehr sein Talent als erfolgreicher Auktionator. Villachs neuer Radbeauftragter Andreas Zobl und Radlobby-Obmann Christoph Zettinig lieferten Informationen zu jedem einzelnen Rad und informierten Interessierte über das attraktive Angebot für Radfans in der Region Villach. Weitere Programmpunkte des Radauftakts waren Lastenrad-Probefahrten, ein Kinder-Radspielplatz, Live-Musik von „de Klamoja“ und ein Gewinnspiel. Als Hauptpreis wurde ein Fahrrad im Wert von 800 Euro vom Fahrradspezialisten „Rad & Service“ verlost. Die Villacher Polizei stand zudem für Fragen zum Thema Sicherheit bereit.

Radauftakt mit Rad-Charity in Villach: Moderator Harald Wieser, Beatrice Bednar (Kärnten radelt), Julia und Stefan von der Polizei, Christoph Zettinig (Radlobby), Christoph de Roja (Musiker), Ilse Rassnitzer (GF Vier Jahreszeiten), Bürgermeister Günther Albel, Andreas Zobl (Radbeauftragter), Stadtrat Sascha Jabali Adeh, Günther Naschenweng (Rad&Service Villach), Gemeinderat Horst Hoffmann, Auktionator Gernot Bartl © Stadt Villach/Kompan

Kinder verwandelten sich in Glühwürmchen

Wie wichtig Verkehrssicherheitsaktionen für unsere Kleinsten sind, zeigt die Unfallstatistik aus 2022: Österreichweit wurden aufgrund schlechter Sichtverhältnisse 457 Kinder verletzt und drei getötet. Um die Kinder des Kindergartens St. Martin für das Gesehenwerden im Straßenverkehr zu sensibilisieren, erhielten sie kürzlich besonderen Besuch von dem Glühwürmchen „Glitzi“ und der Henne „Berta“. Die beiden Figuren vermittelten den Kindern spielerisch die Bedeutung von heller Kleidung und Reflektoren, um für Fahrzeuglenker im Straßenverkehr besser sichtbar und somit bei Dunkelheit und schlechter Sicht sicherer unterwegs zu sein.

Durch einen kostenlos zur Verfügung gestellten Bastelkoffer konnten sich die Kinder selbst in strahlende Glühwürmchen verwandeln und lernten so, wie wichtig es ist, im Straßenverkehr gut sichtbar zu sein. Die Aktion wurde vom KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) durchgeführt, das sich für die Sicherheit und Gesundheit von Kindern einsetzt. Peter Felber vom KFV erklärte: „Tragen Fußgänger eine sichtbare, helle Kleidung und Reflektoren, werden diese von Kfz-Lenkenden bereits aus einer Entfernung von 150 Metern wahrgenommen. Diese Präventionsmaßnahme kann das Unfallrisiko um 50 Prozent senken.“ Dunkel gekleidete Fußgänger sollen oft erst aus 20 bis 30 Meter Entfernung erkannt werden.

Die Kinder in St. Martin bekamen Besuch von Glühwürmchen „Glitzi“ und Henne „Berta“ © Kfv/apa-fotoservice/greindl

Villacher Blumenmarkt wird verschoben

Der Frühling hält Einzug in Villach und mit ihm kehrt der beliebte Blumenmarkt zurück in die Stadt. Erstmals am Hans-Gasser-Platz gelegen, sollte er vom 24. bis 25. April, zwischen 9 und 18 Uhr, stattfinden. Nun wird er witterungsbedingt allerdings auf den 1. und 2. Mai voraussichtlich verschoben werden.

In Zusammenarbeit mit neun heimischen Gärtnereien und Floristen präsentiert Villach die neuesten Trends im Bereich Sommerblumen und Gartenpflanzen. Von einer breiten Palette an Sommer- und Beetblumen über Kräuter und Gemüsepflanzen bis hin zu stilvollen Gartenaccessoires ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Naturpark Dobratsch informiert zudem über lokale Flora und Fauna sowie nachhaltige Gartenpflege.

Der Villacher Blumenmarkt findet voraussichtlich am 1. und 2. Mai statt © Dieter Kulmer

Kerschdorf erhält neues Notstromaggregat für den Katastrophenfall

Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Kerschdorf unter der Leitung ihres Kommandanten Harald Simtschitsch konnten kürzlich gemeinsam mit Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk, FF-Referent und Vizebürgermeister Markus Fantur und Finanzreferentin Margit Heissenberger (alle SPÖ) die Übergabe eines neuen Notstromaggregats feiern. Die Kosten für das Notstromaggregat belaufen sich auf rund 10.000 Euro, wobei Landrat Daniel Fellner (SPÖ) eine Förderung von 3200 Euro seitens des Landes gewährt hat.

„Mit der mobilen Notstromversorgung ist nun auch die FF Kerschdorf als letzte der sechs Veldener Feuerwehren für einen möglichen großflächigen Stromausfall bestens gerüstet. Im Katastrophenfall kann das Rüsthaus der Bevölkerung als sogenannter Leuchtturm beziehungsweise zentrale Anlaufstelle dienen, wo jederzeit Hilfe erhalten werden kann“, erklärte Fantur.

Die Feuerwehr Kerschdorf bei der Übergabe des Notstromaggregats mit Ferdinand Vouk, Markus Fantur und Margit Heissenberger © KK/Sobe

17. April 2024

Zum Geburtstag erhielt Walter Kofler ein Ehrenzeichen

Der ehemalige Abschnittsfeuerwehrkommandant und langjährige Kommandant der FF Velden, Walter Kofler, lud anlässlich seines 70. Geburtstages zu einer Feier in Höhers Osteria in Mühlbach ein. Von 1991 bis 2007 leitete er die Geschicke der Veldener Feuerwehr. Unter den Gratulanten waren zahlreiche Freunde und Wegbegleiter, darunter auch Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) und Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin.

Das Thema „Feuerwehr“ dominierte die gesellige Runde, in der viel Erlebtes besprochen wurde. Bürgermeister Vouk lobte Koflers erfolgreiche Ära als Kommandant, die durch den Ankauf moderner Gerätschaften wie einem Hubsteiger und einem Tanklöschfahrzeug sowie die Errichtung des Sicherheitszentrums geprägt war. Besonders hervorzuheben ist die Auszeichnung mit dem „Ehrenzeichen am Band in Gold“ für Koflers Verdienste um das Bau- und Feuerwehrwesen in Kärnten, insbesondere für seinen Einsatz beim Kärntner Landesfeuerwehrverband.

Walter Kofler wurde 70 Jahre alt © KK/Privat

16. April 2024

Glück im Unglück: LKW-Brand im Oswaldibergtunnel

Am Vormittag wurden die Hauptfeuerwache Villach sowie die Feuerwehren Vassach und Töplitsch zu einem LKW-Brand im Oswaldibergtunnel auf der A10 Tauernautobahn gerufen. Ein Reifen eines mit einem Bagger beladener deutscher Sattelanhänger geriet während der Fahrt durch den Tunnel in Brand. Der Lenker des Begleitfahrzeuges des Sattelkraftfahrzeuges bemerkte den Brand und verständigte den vor ihm fahrenden, 41-jährigen Lenker davon. Dieser konnte das Fahrzeuggespann noch aus dem Tunnel heraus lenken und brachte es am Pannenstreifen zum Stillstand.

„Der LKW-Lenker reagierte umsichtig, so wurde glücklicherweise ein gefährlicher Fahrzeugbrand in der Tunnelröhre verhindert“, berichtet Einsatzleiter Harald Geissler. Ein nachfolgender LKW-Lenker unterstützte mit zwei Handfeuerlöscher bei der Brandbekämpfung, bevor die Feuerwehr den Brand vollständig löschte und eine Nachkontrolle durchführte. Die Feuerwehren Vassach und Töplitsch mussten nicht mehr eingreifen. Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach, unterstützt von der Autobahnpolizei und der Asfinag, mit 5 Fahrzeugen im Einsatz.

LKW-Fahrer verhinderte größeren Brand © HFW Villach

Start in die Radsaison mit Charity-Aktion in Villach

Am 20. April läutet die Stadt Villach offiziell die neue Radsaison ein. Bei der Charity-Aktion werden in diesem Jahr 30 Fundräder versteigert, deren Erlös der Tagesstätte „Die vier Jahreszeiten“, die Menschen mit hohem Assistenzbedarf unterstützt und begleitet, zugutekommt. Von 10 bis 14 Uhr erwartet die Besucher auf dem Nikolaiplatz neben Informationen über das Radangebot in der Region Villach ein abwechslungsreiches Programm mit Lastenrad-Probefahrten, einem Kinder-Radspielplatz, Live-Musik von „De Klamoja“ und einem Gewinnspiel mit einem hochwertigen Fahrrad als Hauptpreis. Bei Fragen zum Thema Sicherheit gibt die Villacher Polizei Auskunft.

Ein Höhepunkt ist die Rad-Charity durch den Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), bei der Interessierte die Möglichkeit haben, gebrauchte Fahrräder aus dem Fundlager der Stadt Villach zu ersteigern. Die Versteigerung wird vom Villacher Urgestein Gernot Bartl geleitet, unterstützt von den Radbeauftragten Andreas Zobl und Christoph Zettinig.