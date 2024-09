9. September 2024

Villacher Saubermacher „von Affäre nicht betroffen“

Wie von diversen Medien berichtet, ermittelt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) aktuell gegen zahlreiche österreichische Entsorgungsbetriebe wegen Preis- und Marktabsprachen, die es im Zeitraum von Juli 2002 bis März 2021 gegeben haben soll. Darunter auch gegen die Firma FCC Austria Abfallservice und die steirische Firma Saubermacher (SDAG). Nicht betroffen von den Ermittlungen ist, wie die Stadt Villach mitteilt, die „Villacher Saubermacher GmbH und Co KG“ mit Standort in der Drauwinkelstraße. Diese ist eine Tochter der Stadt Villach. Es handelt sich hier um das Modell einer Öffentlich Privaten Partnerschaft (ÖPP). Gleichberechtigte Partner sind die Stadt Villach und die Firma Saubermacher. „Durch dieses umsichtige Modell ist die volle Transparenz bei Gebühren, Kosten und Leistungen stets gegeben“, heißt es in einer Aussendung. Gegen die Saubermacher läuft aktuell ein anderes Ermittlungserfahren. Das Unternehmen ist dabei die geschädigte Partei und wurde durch falsches Kassieren zweiter Mitarbeiterinnen um tausende Euro gebracht.

09. September 2024

Skispringer Fabian Held erhielt „WM-Prämie“ von Bürgermeisterin

In der vergangenen Saison sprang Fabian Held bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften der Junioren in Planica (Slowenien) zu seinem bisher größten internationalen Erfolg: Im Teambewerb eroberte der mittlerweile 18-Jährige aus Wernberg mit dem österreichischen Team den Weltmeistertitel.

Während der Vorbereitung auf die bevorstehende Saison legte er Ende August eine kurze Pause ein, um Bürgermeisterin Doris Liposchek im Gemeindeamt zu besuchen. Die Bürgermeisterin gratulierte dem „Jungadler“ und überreichte ihm als Zeichen der Anerkennung seiner sportlichen Leistungen eine kleine „WM-Prämie“.

Anschließend ging für Held der Sommer im heimatlichen Kärnten erfolgreich zu Ende. Der Austria-Cup gastierte in der Alpen-Arena in Villach, wo er die beiden Junioren-Bewerbe auf dem ersten und zweiten Platz abschloss. Damit tankte er jede Menge Selbstvertrauen für die nächsten Wochen und Monate.

Wernbergs Bürgermeisterin Doris Liposchek mit „Jungadler“ Fabian Held © KK/Gemeinde Wernberg

Carinthischer Sommer nachgelesen - Musikalische Lesung im Kulturhofkeller

Die „Morgenkonzerte“ des diesjährigen Carinthischen Sommers haben auch Platz für Neues geboten: acht neue literarische Werke über „Freiheit“, die nach Schreibauftrag des Carinthischen Sommers verfasst wurden.

Neue Texte von Anna Baar, Milena Michiko Flašar, Sabine Gruber, Sophia Lunra Schnack, Kathrin Röggla, Martin Piekar, Maja Haderlap und Julia Jost, nachgelesen an einem Abend von Intendantin Nadja Kayali und einigen der Schriftsteller.

Musikalisch begleitet wird der Abend vom Jazz Gitarren Duo Johannes Matti & Florian Olsacher. Die musikalische Lesung findet am Freitag, dem 13. September um 20 Uhr im Kulturhofkeller Villach in der Lederergasse 15 statt. Reservierungen sind unter 0699- 150 88 17 7 möglich.

Intendantin des Carinthischen Sommers Nadja Kayali liest Texte über Freiheit © KK/Martha Gillner

06. September 2024

Neue Betriebskantine bei ‚Tann‘ Föderlach eröffnet

Im Beisein von Spar-Vorstandsvorsitzendem Hans K. Reisch wurde die neue Betriebskantine „Bergblick“ im Tann-Fleischwerk Föderlach in Wernberg offiziell eröffnet. Die modern gestaltete Kantine versorgt alle Mitarbeiter mit frisch zubereiteten Speisen und einer gemütlichen Atmosphäre. Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol, erklärt: „In unseren Betriebskantinen geht es nicht mehr nur um reine Nahrungszufuhr; vielmehr geht es um Innehalten und bewussten Genuss, um Vernetzung und Kommunikation. So wandeln sich Kantinen von lieblosen Ess-Stationen zu einzigartigen Genusstempeln.“

von links: TANN-Betriebsleiter Renè Standmann, SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch und SPAR Kärnten und Osttirol Geschäftsführer Paul Bacher © Spar/gleissfoto

Galerie Freihausgasse zeigt Werke von Lorenz Friedrich

Am Donnerstag, dem 12. September, ab 19 Uhr findet in der Galerie Freihausgasse die Vernissage zur neuen Ausstellung ‚ZwischenZone‘ von Lorenz Friedrich statt.

Friedrichs Kunst vereint Miniaturfiguren aus Holz und Bronze mit Alltagsgegenständen und Karton. Seine Werke spielen mit Humor und der Fragilität menschlicher Haltungen. Der Betrachter wird durch gespiegelte Posen und Perspektivenwechsel in Momentaufnahmen einbezogen. Neben Miniaturen arbeitet Friedrich auch mit Installationen, Fotografie und Film. Die Ausstellung zeigt sein serielles Werk.

Die Ausstellung wird von 13. September bis 25. Oktober gezeigt. Am Samstag, dem 14. September gibt es um 10:30 Uhr einen Kinderworkshop mit Ursula Oberrauner.

Friedrichs Werke spielen mit Humor und der Fragilität menschlicher Haltungen © KK/Lorenz Friedrich

05. September 2024

Für Umwelt drehen immer mehr Firmen das Licht ab

Keine nächtliche Werbung – das „Licht aus“-Projekt der Stadt Villach überzeugt etliche Unternehmen. Anlässlich der „Earth Night“ gibt es am 16. September einen Diskussionsabend.



Einige Einkaufszentren haben sofort auf die Anti-Lichtverschmutzungsaktion der Stadt Villach reagiert: „Atrio, Neukauf, Rutar, Mömax, Media Markt, XXX Lutz und einige andere Unternehmen schalten nun die Leuchtreklamen deutlich früher aus, um der Umwelt zu helfen“, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Mit Stadtrat Christian Pober hat sie die Aktion „Licht aus!“ ins Leben gerufen. „Und es kommen regelmäßig neue Betriebe dazu“, berichtet Pober. „Den Rewe-Konzern mit Billa und auch Skoda Lindner haben wir ebenfalls gewinnen können.“



Der Begriff Lichtverschmutzung oder Lichtsmog bedeutet, dass starkes, unnatürliches Licht in verschiedene Vorgänge in der Umwelt eingreift. Lichtsmog, der über urbanen Siedlungsräumen entsteht, ist ein ernst zu nehmendes Problem. Es stört den Biorhythmus von Menschen, Tieren und Pflanzen mit gravierenden Auswirkungen auf physische und psychische Gesundheit. Zigtausende Insekten verenden im Sommer jede Nacht an Lichtquellen. Zugvögel verlieren leichter ihre Orientierung und Singvögel beginnen früher mit dem Gesang. „Darum machen wir auch heuer bei der Earth Night mit“, sagt Katholnig. „Wo Licht ein nicht unbedingter Sicherheitsfaktor ist, sollte man darauf verzichten.“



Bei der Earth Night am 6. September bleiben symbolisch viele öffentliche Beleuchtungen ausgeschaltet. Experte Christopher Rogi von „Paten der Nacht Österreich“ berät die Stadt Villach seit Jahren.

von links: Stadtrat Christian Pober (ÖVP), Skoda Lindner Geschäftsführender Gesellschafter Heinz Gossmann und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) © Kk/Augstein

77-jähriger Radfahrer stürzte in Velden und verletzte sich unbestimmten Grades

Am Mittwoch, dem 4. September gegen 13:05 Uhr lenkte ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land sein Fahrrad auf der Rosentaler Straße in Fahrtrichtung Velden. Aus bislang unbekannter Ursache kam er zu Sturz und überschlug sich mit seinem Fahrrad. Der Unfalllenker trug keinen Helm. Eine zufällig vorbeifahrende PKW-Lenkerin beobachtete den Unfall und leistete sofort Erste Hilfe.

Er wurde von der Rettung versorgt und ins LKH Villach mit Verletzungen unbestimmten Grades verbracht.

04. September 2024

Villach erhöht Strafen für Müllsünderinnen und Müllsünder

Die Stadt Villach geht gegen Umweltsünder beim Gailufer vor: Die Strafen werden auf 500 Euro erhöht.

„Immer wieder kommt es vor, dass das beliebte Familien- und Grill-Areal an der Gail von verantwortungslosen Mitbürgern in Mitleidenschaft gezogen wird: Weggeworfene Flaschen, Essensreste und desolate Campingmöbel mussten und müssen regelmäßig von Mitarbeitern des Wirtschaftshofes der Stadt Villach entsorgt werden“, heißt es in einer Presseaussendung der Stadt. Nach einem Lokalaugenschein zeigte sich Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) entsetzt und enttäuscht von der Wegwerf-Mentalität mancher Menschen. „Wir sprechen hier nicht nur von einer Respektlosigkeit der Umwelt gegenüber. Achtlos zu Boden geworfenes Glas stellt auch eine Gefahr für andere Menschen dar.“ Albel verschärft nun die Gangart gegen Müllsünder: „Ab sofort werden wir die Strafen in einem ersten Schritt um 50 Prozent auf mindestens 500 Euro erhöhen. Zudem erhält das Sicherheitsunternehmen G4S den Auftrag, den Gailbereich konsequent zu kontrollieren. Nur so werden wir die Unvernünftigen zur Vernunft bringen können.“ Größere Abfallbehälter sollen ebenfalls einen Beitrag dazu leisten, dass das Ufer sauber bleibt.

Fahrzeugbrand auf der Karawankenautobahn

Ein 51-jähriger Mann aus Bosnien fuhr am 3. September gegen 15:30 Uhr mit einem Reisebus auf der A11 Karawankenautobahn von Villach kommend in Richtung Slowenien. Auf Höhe der Mautstelle Rosenbach bemerkte der Lenker Rauch im hinteren Teil des Busses. Er hielt den Bus am rechten Straßenrand an und stieg aus.

Angestellte der ASFINAG bemerkten den Brand und versuchten, mit eigenen Feuerlöschern zu löschen. Die alarmierten Feuerwehren setzten die Brandbekämpfung auch im Inneren des Busses fort. Es konnten die noch glosenden Kabel abgekühlt werden. Am Bus entstand äußerlich geringer Sachschaden an den Kühlern, innen ist der Schaden vor Ort nicht abzuschätzen. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden. Es standen die Feuerwehren Rosenbach, St. Jakob, Drobollach und WFW Villach mit je zwei Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz.

03. September 2024

Streetfood Market startet morgen

Am 4. und 5. September von 17 bis 22 Uhr verwandelt sich der Kaiser-Josef-Platz in einen kulinarischen Hotspot. Im Zuge des „Bikers Welcome“ in der Villacher Innenstadt laden die lokale Gastronomie und die „FotoFreunde“ Villach abends zum Streetfood Market ein. Die kulinarische Bandbreite erstreckt sich von Brennnessel-Lasagne über Steakspieße, Sabich-Pitabrot bis zu hausgemachten Baklava oder Profiteroles mit Rosenstaub. Durst kann unter anderem mit hausgemachten Limonaden, kühlen Bierspezialitäten und spritzigen Weinen gelöscht werden.

Die teilnehmenden Betriebe sind: Kiwanis, Kärntnermilch, LeBurger, Südrast, Italit, Stern, Malle Bier, Pasta Mamma, Incanto, Luna Bar, Butchery, Stiftsschmiede, Saidi Junes und Lucie Miskovska.

Nicht nur der Gaumen-, auch der Augenschmaus kommt voll auf seine Rechnung. Die Veranstaltung wird mit einer Ausstellung themenbezogener Fotografien der „FotoFreunde“ Villach untermalt.

Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von der Antenne Kärnten.

Der Julitermin musste wetterbedingt abgesagt werden © Stadtmarketing Villach

Wohnhaus der Lebenshilfe in Ledenitzen feierte Sommerfest

Das Wohnhaus der Lebenshilfe Kärnten in Ledenitzen feierte Mitte August ein Sommerfest. Bei strahlendem Sonnenschein, mit Grillspezialitäten und Live-Musik genossen Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende sowie Gäste gemeinsam einen unvergesslichen Tag. Die musikalische Untermalung übernahm das „Original Stattnitzer-Trio“, das mit seiner Musik für eine ausgelassene Atmosphäre sorgte. Die Lebenshilfe Kärnten bedankt sich bei allen, die zum Gelingen dieses besonderen Tages beigetragen haben.

02. September 2024

48-jähriger Elektriker stürzte in Wernberg von Leiter

Ein 48-jähriger Elektriker war am heutigen Montag, dem 2. September um 09:30 Uhr in einem Haus in der Gemeinde Wernberg, auf einer Leiter mit Elektroarbeiten beschäftigt. Beim Abstieg von der Leiter rutschte er ab und stürzte einige Meter auf den darunterliegenden Betonboden. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Hüftbereich zu und wurde mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.

Heiße Meisterschaften im Stadion Lind

Am vergangenen Samstag, dem 31. August, fanden im Stadion Lind bei heißen Temperaturen die Kärntner Meisterschaften über 3000 Meter U16/18 und 5000 Meter U20 statt. Diese Meisterschaften bildeten den Abschluss der heurigen Bahnmeisterschaften.

Mit Stefanie Kurath stellte der LC Villach die neue Kärntner Meisterin über die 5000 Meter. Platz drei ging hier an Michaela Zwerger, sie lief Saisonbestleistung.

Als Vorbereitung auf die Österreichischen Meisterschaften lief die U18 Athletin Alissa Liebhard erstmals über 5000 Meter in der U20 Klasse und absolvierte die 12 1/2 Stadionrunden in sehr guten 20:35,92, was gleichzeitig den Kärntner Meistertitel in ihrer Klasse bedeutete.

Kärntner Meister über 3000 Meter darf sich Sebastian Kofler nennen. Er lief die 3000 Meter mit 10:04,31 ins Ziel und verbesserte damit seine alte Bestmarke um über 20 Sekunden.

30. August 2024

Feuerwehr Velden lädt zum Kirchtag ein

Die Kirchtagsladerinnen und -lader sind auch dieses Jahr wieder im Zentrum von Velden unterwegs und laden Veldens Bevölkerung, Besucher und Gäste zum 39. Veldener Kirchtag ein, der dieses Wochenende beim Sicherheitszentrum gefeiert wird. Der „Chef-Lader“ Manfred Brugger und seine Laderinnen machten auch im Gemeindeamt Halt und besuchten Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ). Natürlich durfte auch ein flottes Tänzchen und das traditionelle „Stamperl“ nicht fehlen. Samstagabend wird mit Musik und Unterhaltung mit den „Himmelbergern“ sowie der Disco „Zum Löschmeister“ und traditioneller Kirchtagssuppe gemeinsam gefeiert. Am Sonntag um 10:30 Uhr beginnt der Frühschoppen mit einem Gottesdienst und ab 12 Uhr die beliebte „Kuhfladen-Lotterie“.

Die Kirchtagslader sind in Velden unterwegs © KK/Gemeinde Velden

29. August 2024

Glasfaser-Anbieter A1 und Magenta verlegen künftig ihre Leitungen gemeinsam

Auf Initiative der Stadt Villach koordinieren A1 und Magenta Glasfaser-Grabungsarbeiten. Alle Menschen im Stadtgebiet sollen ihren Haushalt an das Glasfasernetz anschließen können. Bei der Vorgehensweise agiert Villach in Österreich als Vorreiter: Denn die Anbieter Magenta und A1 kooperieren künftig.

Im Stadtteil Judendorf legen die Konzerne erstmals gemeinsam Leitungen bis zu den Grundstücksgrenzen der Villacher. Weitere Projekte sind in Völkendorf, Warmbad und Pogöriach geplant. „Diese Neuerung ist ein Erfolg für die Stadt Villach. Es ist uns gelungen, A1 und Magenta von den Vorteilen der Kooperation zu überzeugen“, sagt Baureferent Stadtrat Harald Sobe.

von Links: Villachs Baureferent Stadtrat Harald Sobe, Alexander Stock (CTO A1), Christian Mehlführer (Director Fiber Factory, A1), Bernhard Deixler (CTO Alpen Glasfaser GmbH), Volker Libovsky (CTIO Magenta Telekom) © Kk/karin Wernig

Dancing Stars Gewinner Dimitar Stefanin tanzt in Villacher Tanzstudio

Das Tanzstudio „NDCFIT“ in der Unteren Fellacher Straße 56 hat am 6. und 7. September einen speziellen Gast. Inhaber René Pugelnig bringt den Sieger der Dancing Stars 2023, Dimitar Stefanin, nach Villach.

Mit einer beeindruckenden Showeinlage im Stil des Musicals „Tanz der Vampire“ haben Missy May und Profitänzer Dimitar Stefanin die 15. Staffel der Dancing Stars gewonnen. Anfang September bietet sich nun die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Gewinner der Dancing Stars 2023 zu tanzen – und das ohne jegliche Vorkenntnisse oder einen festen Tanzpartner.

Ähnlich wie bei „Zumba“ oder „Linedance“ ist für die Tanzsession mit Dimitar Stefanin keinerlei Tanzpartner oder tänzerisches Können erforderlich, es steht der Spaß im Mittelpunkt. Die Tanzstunden sind für alle Altersgruppen geeignet. Indoor-Schuhe oder Tanzschuhe sowie bequeme Sportkleidung werden empfohlen. Eine Teilnahme wird auch via Livestream angeboten. Alle Informationen zum Kurs gibt es hier.

Am 6. und 7. September ist der Profitänzer zu Gast beim NDCFIT Tanzstudio © Michaela Trbanos

28. August 2024

Der Villacher Sommerbus ist noch bis Ende September voll in Fahrt

Noch bis Ende September kommt man kostenlos zu den Strandbädern am Faaker See mit dem Sommerbus, der mehrmals täglich verkehrt. Mit der Linie 5194 fährt man kostenlos von Villach zum Faaker See und zurück und erreicht das Gratis-Bad Panorama Beach in Drobollach, das ebenfalls frei zugängliche Tschebullbad in Egg und das Strandbad Egg. Der Bus verkehrt mehrmals täglich. Abfahrt ist unter der Woche in der 10. Oktoberstraße und am Hans-Gasser-Platz, an Wochenenden am Hauptbahnhof.

Bäderreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig und Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh setzen auf umweltbewusste Mobilität © KK/Karin Wernig

Aktuelle Verkehrsmeldungen für Villach

Das traditionelle Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr Turdanitsch-Tschinowitsch führt zu einer vorübergehenden Sperre: Vom 30. August um 14 Uhr bis zum 2. September um 12 Uhr ist die Durchfahrt im Bereich Bärengrabenstraße 34 nicht möglich. Die Umleitungsstrecke erfolgt über den Alois-Krall-Weg. Achtung: Die Zufahrt zum Altenpflegeheim ist jederzeit möglich.

Fernwärme-Grabungsarbeiten verursachen im Bereich Dollhopfgasse und Dreschnigstraße bis zum 25. Oktober Verkehrsbehinderungen. Im Bereich der Kreuzung Dollhopfgasse / Gabelsbergerstraße (stadtauswärts) kommt es zu einer Sperre. Auch die Einfahrt von der Dollhopfgasse in die Dreschnigstraße ist gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Gabelsbergerstraße und Gaswerkstraße.

Wegen Sanierungsarbeiten an der Wasserversorgungsleitung entlang der Treffner Straße (Kreuzungsbereich mit Markus-Pernhart-Straße bis Kreuzungsbereich mit Oberer Heidenweg) kommt es bis 8. November zu Verkehrsbehinderungen. An einzelnen Tagen kommt es zudem zu einer Fahrbahnsperre des Felix-Dahn-Weg im Kreuzungsbereich mit der Treffner Straße. Die Umleitungsstrecke erfolgt über den Antoniensteig und Oberer Heidenweg.

Grabungs- und Sanierungsarbeiten sorgen für Behinderungen im Villacher Verkehr © KLZ / Weichselbraun Helmuth

Bad Bleiberger Blumenbeete werden für die Blumenolympiade herausgeputzt

Die Marktgemeinde Bad Bleiberg ist bestens vorbereitet für die Blumenolympiade. Mit viel Hingabe kümmert sich Gemeinderat Sepp Götz (Die Grünen) ehrenamtlich um die Blumenbeete. „Ich war 35 Jahre lang im Stadtgarten Villach tätig und dort für die Gestaltung der Innenstadt und Parkanlagen verantwortlich. Dieses Wissen und Können setze ich nun gerne für Bad Bleiberg ein“, erklärt Götz.

Er wünscht sowohl den Einheimischen als auch den Kurgästen viel Freude an der beeindruckenden Blumenpracht. Im Juli und August ist die Jury der „Blumenolympiade“ in Kärnten unterwegs, um die schönsten Blumengestaltungen zu bewerten. Die Jury, bestehend aus Kärntner Gärtnern und Gartenbau-Experten, bewertet das Zusammenspiel von Farben, Formen und Strukturen sowie Artenvielfalt, Pflanzengesundheit und Biodiversität.

Sepp Götz war 35 Jahre im Stadtgarten Villach tätig und kümmert sich ehrenamtlich um die Blumenbeete in Bad Bleiberg © KK/Privat

27. August 2024

Kostenlose Kurse: Selbstverteidigung als Teil der Gewaltprävention für Frauen

Das Frauenbüro der Stadt Villach unterstützt Maßnahmen und Initiativen, um das Thema „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ zu enttabuisieren. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist eine Menschenrechtsverletzung, für die es keine Rechtfertigung gibt.„Gewaltschutz ist eine öffentliche Angelegenheit und wir in Villach nehmen ihn sehr ernst. Mit dem Frauenbüro haben wir im Vorjahr Selbstverteidigungskurse angeboten, die enorm gut gebucht wurden. Diesen Weg setzen wir weiter fort“, erklärt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Mit den Expertinnen und Experten von „Schools of Kungfu“ gibt es Ende September wieder kostenlose Selbstverteidigungskurse. Anmeldungen sind per Mail an frauen@villach.at möglich.

Termine in den „Schools of Kungfu“, Piccostraße 36

Freitag, 27. September, 17 bis 20 Uhr

Samstag, 28. September, 10 bis 13 Uhr

Freitag, 22. November, 17 bis 20 Uhr

Samstag, 23. November, 10 bis 13 Uhr

Ab September werden wieder kostenlose Selbstverteidigungskurse angeboten © KK/Schools Of Kungfu

Lebenshilfe Kärnten spendet Pellets an das Wohnprojekt Live Together Lorenzhof

Die Lebenshilfe Kärnten hat im Zuge der Modernisierung ihrer Heizanlage am Standort Ledenitzen einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit unternommen. Um von einer Ölheizung vollkommen auf eine neue, umweltfreundlichere Anlage umzubauen, musste das bestehende Pellets-Lager geleert werden. Da eine Zwischenlagerung nicht möglich gewesen wäre und für eine Entsorgung enorme Kosten angefallen wären, entschied sich die Lebenshilfe Kärnten, die Pellets dem sozial engagierten Wohnprojekt Live Together Lorenzhof aus der Nachbarschaft zu spenden.

Das Wohnprojekt Live Together Lorenzhof ist ein integratives Gemeinschaftsprojekt, das auch sozial benachteiligten Menschen Wohnraum bietet und das sich als Gemeinschaft gegenseitig unterstützt. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Pellets an eine so wertvolle Einrichtung gehen. Es war uns wichtig, dass die Pellets nicht ungenutzt bleiben. Die Spende an den Verein ist eine Win-Win-Situation: Wir können unsere neue Anlage in Betrieb nehmen und gleichzeitig einer sozial engagierten Einrichtung helfen,“ sagt Silke Ehrenbrandtner, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Kärnten.

Erfreulich ist auch die Unterstützung durch die Firma Seppele. Der Abfallentsorger erfuhr über Live Together von der Aktion und bot an, die Pellets kostenfrei aus dem Keller der Lebenshilfe Kärnten zu pumpen und zum Live Together Lorenzhof zu transportieren.