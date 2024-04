Ein Konzert der besonderen Art gab es für den Mitgründer und langjährigen Obmann des Rosegger Kulturverein Franz Kattnig. 40 Jahre lang war er Obmann des Vereins „Peter Markovic“. Mit ihm wurden über 300 Kulturveranstaltungen initiiert und umgesetzt, sowie fünf Publikationen und eine CD herausgebracht. Als Dank wurde Kattnig die Ehrenobmannschaft verliehen, Dankesworte sprachen Bürgermeister Franz Richau (BGM) und Albert Lesjak (EL).

Kattnig (79) wurde in Rosegg geboren, studierte Maschinenbau im Wien, kehrte er 1979 nach Kärnten zurück und übernahm die Leitung des Buchverlages Hermagoras in Klagenfurt, die er bis zu seiner Pensionierung 2010 innehatte. Neben seiner beruflichen Tätigkeit war er Funktionär in mehreren slowenischen Organisationen.