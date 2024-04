Ein Schutthaufen erhitzt in Pöckau bei Arnoldstein die Gemüter. Unmittelbar an der B83 Kärntner Straße liegt dieser seit Monaten und wartet darauf, abtransportiert zu werden. „Inzwischen können wir dort auch schon von einer Rattenplage reden“, wendet sich eine Bürgerin in der Sache an die Kleine Zeitung. Das Grundstück, das laut Grundbuchauszug im Besitz der Gabelstaplerfirma „Webstapler“ ist, muss nun bis Ende Mai geräumt sein. „Das haben wir seitens der Baubehörde so festgelegt. Wenn das nicht passiert, werden wir uns rechtliche Schritte vorbehalten“, sagt Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ). Dass es eine Rattenplage gibt, kann er nicht bestätigen.