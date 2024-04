Deine Firma in einem Team gegen ein anderes Unternehmen. Um den Teamgeist in Unternehmen zu stärken, das Netzwerken zu fördern und Menschen zusammenzuführen, ruft die Kleine Zeitung zum 1. Business Bowling Cup. Austragungsort ist Villach, Nennungen sind noch bis Anfang kommender Woche, den 8. April, möglich.

Zu den Fakten

Team. Der 1. Kleine Zeitung Business Bowling Cup wird mit je vier Personen pro Team durchgeführt.

Einlass: ab 16 Uhr

Vorrundenspiele: am 18. oder 19. April

Finale: 23. Mai (14 besten Mannschaften)

Kosten (all-inclusive): 640 Euro. Das Nenngeld inkludiert: Leihschuhe, Turnierbegleitung, Bowling Crash Kurs, Food and Beverage, 1/8 Seite Inserat im Regionalteil Villach.

Ort: V-Bowl Villach im V-Center in der Bruno-Kreisky-Straße 33, 9500 Villlach

Anmeldungen unter: jennifer.valtiner@kleinezeitung.at