Bei der jährlichen Generalversammlung des Bezirks Villach des Kärntner Blasmusikverbandes fanden wieder Wahlen des Bezirksvorstandes statt. So ging eine Ära zu Ende: Willi Hafner übergab nach 37 Jahren sein Amt als Bezirksobmann in jüngere Hände. Und das nicht in irgendeine, sondern in jene seiner Tochter Marion Assek. Nach einstimmiger Wahl übernahm sie den Vorsitz und führt nunmehr die Geschicke des Blasmusikbezirks ihres Vaters weiter. Hafner wurde im Zuge dessen von Landesobmann Stefan Süssenbacher das Ehrenzeichen in Gold des Kärntner Blasmusikverbandes für seine außerordentlichen Verdienste überreicht sowie zum Ehrenobmann des Bezirks ernannt.