Am Mittwoch, 27. März, lädt das Filmstudio Villach rund um Geschäftsführer Fritz Hock zu Film und Gespräch mit Sänger und Schauspieler Voodoo Jürgens und der Regisseurin von „Animal“, Sofia Exarchou, ins Stadtkino Villach. Um 18 Uhr wird der Film „Rickerl - Musik is höchstens a Hobby“ gezeigt, in dem David Öllerer, alias Voodoo Jürgens, seine erste Hauptrolle spielt. Der Film handelt vom Straßen- und Beislmusiker Erich “Rickerl” Bohacek, der sich am Existenzminimum über die Runden kämpft und auf den großen, musikalischen Durchbruch hofft. Gleichzeitig versucht er, ein liebevoller Vater für seinen achtjährigen Sohn zu sein, der jedes zweite Wochenende bei ihm ist. Gleichzeitig versucht er, ein liebevoller Vater für seinen achtjährigen Sohn zu sein, der jedes zweite Wochenende bei ihm ist.

Freizügiger Auftritt in „Animal“

Anschließend an „Rickerl - Musik is höchstens a Hobby“ wird der neue Film von Regisseurin Sofia Exarchou „Animal“ gezeigt. Beim Filmfestival in Locarno 2023 wurde der Film mit dem Preis „Pardo for best Actress“ an Hauptdarstellerin Dimitra Vlagopoulou ausgezeichnet. In dem Film, in dem Öllerer die Rolle des Touristen Jonas übernimmt, geht es um Hotelanimateure und -animateurinnen in Griechenland. Die Filmemacherin Exarchou wendet sich dabei den Kehrseiten des Ferienvergnügens ihrer Heimat zu. Neo-Schauspieler Voodoo Jürgens beeindruckt in einer „wunderbaren Intim-Szene mit der Hauptdarstellerin“, so Fritz Hock.

Publikumsgespräch im Anschluss

Im Anschluss an die beiden Filmvorstellungen beginnt das Publikumsgespräch mit Sofia Exarchou und Voodoo Jürgens. Der Eintritt liegt bei 8,50 Euro beziehungsweise 7,50 Euro ermäßigt, es gibt auch ein Kombiticket für beide Filme um zehn Euro.