Gleich zwei Villacher Parteien stören sich am Ton des absolut regierenden Bürgermeisters, Günther Albel (SPÖ). Anlass dafür ist ein Interview, das Albel einer Tageszeitung gab. In diesem nannte er die Umweltfraktion Verantwortung Erde „radikale Grüne“, die keinen Respekt kennen würden und Realitätsverweigerung betreiben würden. So würde die Fraktion glauben, Villach wäre ein „Bergbauernhof“. „Diese Radikalen sind fehl am Platz“, ließ sich Albel zitieren.