Wohnungen, in denen Senioren und Jugendliche Tür an Tür leben. In denen alle finanziellen Gruppen aufeinander treffen. Barrierefrei, in Miete oder Eigentum. Ein Kreativ- und Gemeinschaftsraum in unmittelbarer Nähe, ein Café, Parkanlagen, Spazierwege. Es ist der Klagenfurter Stadtteil Harbach, der in Kärnten immer wieder als Paradebeispiel für das Leben von morgen herangezogen wird. Die Diakonie de La Tour hat hier in Unterstützung von Stadt und Land ein Wohnviertel für alle Generationen geschaffen. Eines, in dem man nicht nur leben, sondern mitgestalten kann und soll, damit das Zusammenspiel funktioniert. „Wir haben einen Anteil von Freiwilligenarbeit im Ausmaß von 50 bis 70 Prozent. Bewohner organisieren Workshops, Walkingkurse, Geburtstagsfeiern. Für IT-schwache Menschen gibt es Einschulungen, wenn man sieht, dass eine Nachbarin nicht mehr mobil ist, versucht man sein Leben mitzuorganisieren“, schildert Hannes Schindler das Schlüsselkonzept der Partizipation.

Der Klagenfurter Stadtteil Harbach ist auf Integration und Partizipation aufgebaut © Marco-William Ninaus

Der gebürtige Wiener ist Sozialraumkoordinator der Diakonie und sieht das gesellschaftliche Leben künftig nur mehr durch das Mitwirken aller gesichert. „Wir werden große Einrichtungen wie wir sie kennen nicht mehr aufrechterhalten können, Bedürfnisse und Ressourcen haben sich verändert und die Gesellschaft wird wieder verstärkt aufgerufen, sich einzubringen und das System zu halten“, sagt er. Im Fokus sollen dabei die verschiedenen Stärken der Menschen stehen. Welchen Rahmen Politik, Bauträger, Sozialvereine geben müssen, wird am Donnerstag bei einer großen Fachtagung zum Thema Partizipation im Congress Center Villach von vier Keynote Speakern vor einem 150-köpfigen Publikum dargelegt. „Es geht um die Frage, wie wir soziale Systeme, Wohnquartiere und Stadtteile gestalten müssen, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden“, untermauert Rektorin Astrid Körner. Schlagworte zum Thema: Vereinsamung, Behinderung, Kinderbetreuung, Alter.

Vorträge über Partizipation auf allen Ebenen

Unter den Vortragenden findet sich auch der gebürtige Ferndorfer Johannes Oberzaucher. Er leitet in einem Dreierteam das Forschungsinstitut „Active and Assisted Living AAL“ an der FH Kärnten und forscht seit Jahren an Technologien, die im Alter unterstützen. „Das ist eine Gratwanderung, denn Technik in all ihren Fortschritten wird auch als Bedrohung angesehen. Die Weiterentwicklung ist rasant und nicht aufhaltbar. In den Entwicklungen liegen große Chancen“, ist er überzeugt. Inzwischen kann das Institut auf erprobte Basisprodukte zurückgreifen und testet laufend neue Wege der Nutzung. „Wir arbeiten zum Beispiel mit Smart Watch-Modellen, die Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen perfekt abfangen. So ist die Uhr der 60-jährigen Frau auf Frequenzmessung bei körperlichen Aktivitäten spezialisiert, jene des 80-Jährigen reagiert, wenn zu lange Ruhephasen da sind oder eine Person gestürzt ist“, sagt Oberzaucher. Weitere technische Lösungen im Alter sind Tools, die Menschen und ihre Bedürfnisse zusammenführen. „In Kärnten haben wir das Thema, dass es zwar viel gibt, die Akzeptanz oft aber noch fehlt“, sagt Oberzaucher. Schindler ergänzt: „Es braucht ein politisches, starkes Commitment für einen neuen Weg in die Zukunft. Das System, wie wir es kennen, die Art wie Fördergelder verteilt werden und Wohnviertel gebaut wird, braucht eine Überarbeitung“.

Johannes Oberzaucher wird über Technologien für das Alter referieren © KK/Privat

Der Kongress unter dem Titel „Partizipa-whaaat“ findet am Donnerstag, 21. März, ab 9 Uhr und bis 14.30 Uhr im Congress Center Villach statt. Die weiteren Referenten sind Soziologin Katharina Miko-Schefzig, Armin Oertel (Leiter Quartiersprojekt Q8) und Bildungsexpertin Veronika Wöhrer. Karten für Kurzentschlossene sind noch erhältlich.