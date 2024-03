Die Gerüchteküche rund um die Villacher Brauerei ist derzeit heftig am Köcheln. Spekulationen um die zukünftige Ausrichtung der Brauerei machen die Runde, sogar von einer Auflösung des Standortes ist die Rede. Die Draustadt ohne Villacher Bier? Für die meisten wohl unvorstellbar. Wie eng beide miteinander verknüpft sind, zeigt sich, wenn man in der Geschichte ein wenig zurückblickt: Bereits 1423 finden sich in einer städtischen Verordnung Bestimmungen zu Bierausschank, Maßeinheiten und Bierpreisen. Und das Stadtrecht von 1584 fordert ausdrücklich, dass die Brauer um einen moderaten Preis ein gutes und qualitätsvolles Bier erzeugen sollten, „damit auch die armen Leute, die sich den Wein nicht leisten könnten, gut versorgt seien.“