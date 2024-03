Es ist wohl ein Angst-Szenario für jeden Verkehrsteilnehmer: Man selbst überholt gerade auf der Überholspur Lastwägen sowie Autos und links wird man in dritter Spur auf der Gegenfahrbahn überholt. Weitere Autos sind vor und hinter einem und dem „Geister-Raser“ kommt ebenfalls ein Fahrzeug entgegen. Dieser Situation war ein Leser der Kleinen Zeitung aus Ferndorf (Name der Redaktion bekannt) am Donnerstag, dem 7. März zwischen 15.15 und 15.30 Uhr, auf der B100 Drautalstraße in Weißenbach ausgesetzt. „Es war ein unfassbares Überholmanöver eines schwarzen PKW Kombi der Marke VW oder Audi und mit dem Kennzeichen VL und den Buchstaben RZ. Der Raser schnitt selbst einen Lastwagen.“ Um Haaresbreite, wie es der Ferndorfer erzählt, sei es nicht zu einer Kollision gekommen: „Ich selbst sah mich schon in einem brennenden Auto.“

Zeugen gesucht

Im aktuellen Fall wünscht er sich Aufklärung, vor allem auch, um den „Raser“ zu stoppen. Dieser soll in der Gegend bekannt sein. Seine Frau startete bereits einen Zeugenaufruf auf Facebook, einige haben sich daraufhin gemeldet und ähnliche Situationen mit dem besagten Raser geschildert. Von der Polizeiinspektion Feistritz/Drau gibt es die Auskunft, dass sie diesen Fall „jedenfalls begutachten werden“, ob es zu einer Anzeige oder gar einem Strafverfahren kommen wird, zeigen die Ermittlungen. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Feistritz/Drau (059133 2255 100) melden.